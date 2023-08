Fonte: Ufficio Stampa Scuderia Ferrari Ferrari F1, Carlos Sainz ancora senza podio: che cosa succederà

Come in tutte le favole si attende il bel finale, anche i tifosi della Ferrari lo aspettano da Carlos Sainz. Il pilota spagnolo, nella prima parte della stagione, ha fatto registrare un “non pervenuto” alla voce “podio”. Sainz non partecipa a una premiazione ufficiale dal lontano GP del Brasile di domenica 13 novembre 2022. Fin qui solo 92 punti e un podio sfiorato.

Da cancellare l’ultimo GP del Belgio che lo ha visto coinvolto in un incidente di gara con Oscar Piastri alla prima curva. Un incidente che lo ha portato al ritiro a metà gara a causa del danno alla sua SF-23.

La stagione di Carlos Sainz

Una stagione 2023 senza squilli di trombe per Carlos Sainz in Ferrari. Il pilota spagnolo ha raccolto 92 punti in 12 GP disputati. Podio sfiorato solo nella gara inaugurale nel Bahrein dello scorso marzo. Dopodiché quattro quinti posti, due sesti, due ottavi, un decimo posto in Gran Bretagna, un dodicesimo in Australia senza punti e un ritiro nell’ultimo Gran Premio del Belgio. Di positivo ci sono le proiezioni che lo confermano per fine anno ancora una volta al di sopra dei risultati delle stagioni in Mclaren.

Il tutto in linea con quel quinto posto che ha caratterizzato entrambe le ultime due stagioni in Ferrari. Una classifica finale che in questo 2023 potrebbe riservare grandi novità. Sale l’attesa quindi per il prossimo GP d’Olanda. La stagione riprenderà il 27 agosto a Zandvoort, una pista non proprio tra le preferite da Sainz. Sulla monoposto di Maranello si registrano un ottavo posto nel 2022 e un settimo posto nel 2021.

La Scuderia Ferrari, che nel GP del Belgio ha rivisto il podio, soffre la sfida diretta con Mercedes e Aston Martin nella battaglia per il secondo posto. Le contendenti sono comunque separate da soli 56 punti. Sguardo fisso nei retrovisori perchè è da tener d’occhio la McLaren al quinto posto. Sempre inarrivabile invece la Red Bull che continua a dominare la classifica costruttori e piloti. Nella prima ha già doppiato in punti la Mercedes che staziona al secondo posto, nella seconda Max Verstappen fa lo stesso su Fernando Alonso terzo in classifica. Per Carlos Sainz un settimo posto in generale a 92 punti in scia a George Russell e Charles Leclerc. Da non sottovalutare anche la sfida con Lando Norris che lo insegue staccato da 23 punti.

“Non è il modo in cui volevo finire la prima parte della stagione. Dobbiamo continuare a spingere forte per assicurarci di tornare forti dopo la sosta e fare una buona seconda metà di stagione“, il commento rilasciato dal pilota alla fine dell’ultimo GP. “Questa prima metà di stagione ha visto molti alti e bassi, ma oggi è stato chiaro che abbiamo reagito bene dopo le ultime gare che non erano andate come volevamo. Tutta la squadra merita la pausa, avendo lavorato così duramente in pista e a Maranello negli ultimi mesi e quando torneremo, voglio vedere lo stesso senso di determinazione“, il pensiero di Frédéric Vasseur.

Malcontento tra i tifosi Ferrari

La pressione attorno alle monoposto del Cavallino si fa sentire e tra i tifosi inizia a serpeggiare del malcontento. Nonostante la sua giovane età, in molti avvertono che qualcosa non va. Sainz si sente in un momento positivo, ma dall’esterno arrivano richieste di maggiore concretezza. Nonostante tutto, in molti sperano che il meglio debba ancora venire. Insieme al suo compagno di scuderia, l’invito anche alla squadra a trovare soluzioni nel tentativo di colmare il divario con le rivali Red Bull, McLaren e Mercedes. Il ritmo della macchina e l’usura gomme le prime da rivedere.

Oltre alle opache prestazioni nell’attuale campionato, nelle ultime ore si è diffusa anche la notizia di un pre accordo lontano da Maranello. Rumors tra gli esperti del settore segnalano trattative in corso tra Carlos Sainz e un’altra scuderia. Trattativa su basi solide e importanti. Il suo contratto scadrà nel 2024 e in quella data il pilota potrebbe lasciare la Ferrari. La decisione finale dovrebbe arrivare solo dopo una eventuale firma del rinnovo di Charles Leclerc fino al 2029.

Concentrazione, palestra e dieta alimentare

Per tornare a vincere Carlos Sainz punta tutto sulla salute fisica. Fitness e cibo sono stati sempre importanti nella sua vita da pilota. Come facilmente intuibile, i piatti della tradizione spagnola sono i preferiti anche se molto spesso non posso essere presenti sulla sua tavola. Tortillas, croquetas e polpo su tutti. Nonostante il calcolo delle calorie e tutte le imposizioni per mantenere quota 73 kg, un hamburger e una cerveza analcolica non mancano mai. Pasti da domenica sera al termine della gara in compagnia del suo team o tra amici. Il tutto come raccontato in una recente intervista dove ammette anche la passione per la cucina giapponese e quella italiana. Ogni stravizio è comunque vietato dal giovedì fino a fine Gran Premio, massima concentrazione accompagnata da una dieta molto specifica. Tutti ingredienti per nutrire e concretizzare il ritorno sui gradini del podio.