Fonte: ANSA Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Box Ferrari,in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1

Nonostante la Ferrari in Formula 1 non sia in lizza per il primo posto della classifica costruttori e piloti, tifosi e personaggi del mondo dello spettacolo sono sempre più coinvolti dal fascino del Cavallino.

Il Rosso arde di passione e le parole degli addetti ai lavori sul futuro a Maranello hanno scaldato gli animi. Lo show ai box durante l’ultimo GP d’Italia ne è stata la conferma, il box Ferrari ha ospitato numerosi VIP, artisti nazionali e internazionali. Tutti vogliosi di respirare l’aria di Monza, quel profumo Ferrari che inebria i sensi e che fa sognare e che fa parlare sui social.

Il Cavallino è rock

Per molti dei fortunati che hanno avuto lo speciale accesso all’area ospitality Ferrari nell’ultimo GP di Monza, è stata un’esperienza unica. La maggior parte di loro, quel momento lo sognavano fin da bambini. È il caso di Damiano David, il frontman del gruppo musicale dei Maneskin.

Nel bel mezzo di due tappe del tour internazionale, tra quella di Hannover e di Nizza, la voce della band italiana si è regalata qualche ora di svago nei box e nel paddock dell’Autodromo Nazionale di Monza. Per tutta la durata della sua presenza, Damiano è stato a stretto contatto con tecnici e meccanici della Ferrari.

Scambio di saluti e complimenti anche col pilota Ferrari Charles Leclerc, il suo preferito. Il fatidico momento della foto tra i due, è stato ripreso immediatamente anche dai canali social ufficiali della Formula 1. Uno scatto che è subito rimbalzato in rete tra gli appassionati di musica e motori. Per il cantante c’è stato anche un giro in pista su un’auto sportiva nelle manifestazioni pre gara.

Tra la curiosità generale, il cantante dei Maneskin si è sistemato nell’area adibita per godere a pieno della corsa. In uno degli ultimi successi, Damiano David canta ripetutamente “I’m beggin’, beggin’ you” che tradotto in italiano vuol dire “Ti sto implorando, ti imploro“. Che sia lo stesso ritornello che la rockstar aveva in mente quando è iniziata la gara sperando in un trionfo? Un GP che alla fine ha regalato grandi emozioni soprattutto nei primissimi giri, quando in rettilineo si notava la nuova competitività Ferrari col “cannibale” Verstappen e nel duello finale tra Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Re Charles

Anche quest’anno Monza ha dimostrato tutto il proprio calore al giovane pilota monegasco. Charles Leclerc ha conquistato già il popolo Ferrari e tutte le manifestazioni d’affetto che ha ricevuto lo confermano. Ma il pilota è protagonista indiscusso anche fuori dalla pista.

Nelle ultime ore internet è stato lo scenario di due particolari curiosità. La prima, deriva da un suo tweet in risposta a un articolo pubblicato da Eurovoix News. Nello specifico il portale segnalava il fatto che il Principato di Monaco potrebbe tornare a partecipare all’Eurovision Song Contest. A sorpresa in risposta, il commento di Leclerc: “I’m ready” e un’icona di un microfono. Di lì è partito il coinvolgimento del web che ha immerso di commenti ironici e di stima il pilota di Monte Carlo.

Ma c’è un ulteriore curiosità che rende il pilota della numero 16 di Maranello sempre più comune a tutti, una polemica social. Un like a un tweet contro di lui messo dalla mamma del compagno di Scuderia Carlos Sainz, ha sortito più di qualche effetto.

Un like successivamente rimosso, ma che ha dato vita a un siparietto tipico da compagni di scuola indispettiti. Alla base di tutto una questione di onore che ha provocato una bufera social al momento rientrata ma che sottotraccia riserverà sicuramente altre sorprese.

Un salto in pista

Non ha resistito al fascino della Rossa e dei motori nemmeno Gianmarco Tamberi. Il campionissimo del salto in alto, ha raggiunto Monza per godere di uno degli eventi più attesi dell’anno. L’occasione giusta anche per scattare qualche foto con la Rossa numero 16 parcheggiata nei box a ridosso della pit lane.

Non solo, il campione azzurro ha mandato in visibilio gli spettatori delle tribune regalando un momento di show. Alla sua maniera, Gimbo ha celebrato la propria presenza con un salto acrobatico sopra una monoposto di rappresentanza in mezzo alla pista. Il momento è stato prontamente immortalato dai fotografi ufficiali della Formula 1 che hanno subito “rimbalzato” sui social il gesto atletico, raccogliendo in poco tempo oltre 400mila like e 1.400 commenti di stima.

Cugino Giroud

Il mood di festa e la voglia di esserci, non hanno risparmiato nemmeno le star del calcio. Rodrigo Hernández Cascante, meglio noto come Rodri, centrocampista spagnolo del Manchester City, ha stazionato nel box della Scuderia Ferrari dove ha scattato alcune foto ricordo con le monoposto.

Ma tra i più appassionati, l’attaccante del Milan Oliver Giroud che ha sfruttato la vicinanza di Milano a Monza. Dopo aver visitato la zona Ferrari, il bomber rossonero, da buon francese e vestito Dior, ha omaggiato il team transalpino dell’Alpine. Suo il selfie con Esteban Ocon e l’altro pilota connazionale Pierre Gasly, per un grande momento di fraternitè.