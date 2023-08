Nata a Genova nel 1987, scrivo per passione. Nel quotidiano mi divido tra la vita di addetta alla vendita e quella di educatore cinofilo. Grande appassionata di Formula 1, nel 2007 iniziai a collaborare con svariati siti del settore. Inviata anche sul campo, niente mi fa esplodere il sorriso come vedere le monoposto sfrecciare sull'asfalto

Fonte: Getty Images I piloti fi Formula 1 in vacanza: quali sono le mete scelte

Archiviato il GP del Belgio, anche per i piloti di F1 è tempo di vacanze. In un calendario così raccolto a livello di appuntamenti, gli assi del volante approfittano delle settimane di agosto che dividono la gara di Spa da quella di Zolder, per riprendere un po’ di respiro in previsione dell’ultima parte del campionato.

Alle volte, noi appassionati, ci dimentichiamo che i piloti sono persone normalissime e quindi non ci sarebbe troppo da stupirsi se, anche loro, tra le proprie mete preferite avessero il mare. E così è stato. Ma tra i piloti di Formula 1 c’è anche chi ha preferito non stare troppo lontano dai motori… andando a seguire, dal vivo, una gara della MotoGP.

Perché la Formula 1 va in vacanza ad agosto?

La pausa estiva è rappresentata dal periodo che intercorre tra l’ultima gara di luglio e la prima di fine agosto o di inizio settembre. Uno degli obiettivi principali di questa sosta è permettere ai piloti e ai membri del team di ricaricare le batterie in previsione dell’ultima parte del Mondiale che porterà i team in viaggio tra un continente e l’altro per le restanti dieci gare.

In questo lasso di tempo è prevista anche la chiusura obbligatoria della base operativa del team, dove il lavoro è limitato alle funzioni di base. Per scoraggiare eventuali furbetti che possano aggirare il periodo di pausa, la normativa è scritta al punto 21.8 del regolamento sportivo della FIA che cita “tutti i concorrenti devono osservare un periodo di inattività di quattordici (14) giorni consecutivi durante i mesi di luglio e/o agosto“. E chi non dovesse rispettare tale punto rischierebbe una severa sanzione.

Vacanza di passione per i piloti della Ferrari

Anche se si parla di ferie, gli alfieri della Ferrari sono sempre sotto l’occhio dei riflettori. Questa estate il ruolo di protagonisti sotto l’ombrellone se lo sono preso tutto Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il monegasco non si è allontanato troppo dal Principato, scegliendo come meta delle sue vacanze la Corsica, e più precisamente la cittadina di Calvi. Leclerc, che nonostante le voci, sembrerebbe sempre più convinto di non lasciare la Ferrari a termine del suo contratto, sta trascorrendo la pausa estiva in compagnia di Alexandra Saint Mleux, 21enne, studentessa di storia dell’arte all’Università di Parigi.

Anche lo spagnolo sta trascorrendo la sua vacanza estiva in dolce compagnia. Sainz, lasciatosi alle spalle la relazione con la giornalista Isabel Hernaez, già da qualche tempo ha iniziato a frequentare Rebecca Donaldson ed è proprio con la modella 28enne che il figlio d’arte ha attraccato con lo yacht a Porto Cervo, in Sardegna. A differenza di Leclerc, sicuramente Sainz sta vivendo queste “vacanze d’agosto” con tutt’altro spirito. Nonostante l’entourage dello spagnolo si sia affrettato a respingere i rumors riguardanti un pre-contratto già firmato tra Sainz e Audi, la Ferrari per il futuro sembra aver preso una chiara decisione. Il figlio d’arte non ha nascosto la sua volontà di rimanere a Maranello e di voler vincere con la Ferrari, ma sembrerebbe che Vasseur stia prendendo tempo. Anche se lo stesso Leclerc avrebbe espresso la volontà di proseguire con questa line-up, per dare un senso di continuità a un progetto che, fino al 2023, ha visto anche troppi cambiamenti che non hanno portato a niente di buono.

E chissà se il Team Principal del Cavallino Rampante ha preferito rimandare la questione rinnovi a fine stagione dando priorità agli aspetti tecnici, per provare a chiudere questo 2023 almeno come terza forza del Mondiale, oppure se a pesare siano anche i risultati ottenuti, finora, da Sainz che tardano ad arrivare.

Verstappen sceglie la Sardegna

L’unico che può vivere questa pausa estiva in assoluta tranquillità è Max Verstappen. L’attuale leader del campionato e campione del mondo in carica ha trascorso alcuni giorni di relax in Sardegna, e per la precisione in Costa Smeralda. Assieme al pilota della Red Bull e a numerosi amici è stata avvistata anche la fidanzata di Verstappen, Kelly Piquet, che ormai fa coppia fissa con l’olandese dal 2021, e la figlia di quest’ultima, Penelope Kvyat, di 4 anni. La bambina per un certo senso potrebbe essere una figlia d’arte visto che il padre è l’ex pilota di Formula 1, Daniil Kvyat.

Hamilton e Shakira avvistati a Ibiza

Il pilota della Mercedes ha deciso di immergersi nel più totale relax dimenticando i dolori provenienti dalla pista. Ormai è dal 2021 che il titolo mondiale sfugge a Lewis Hamilton, complice una vettura non all’altezza della concorrenza. Il pilota inglese, proprio in occasione della pausa estiva, prima è stato avvistato in barca in compagnia di un paio di ragazze e poi avrebbe raggiunto a Ibiza nientepopodimeno che Shakira.

Che tra il pilota della Mercedes e la cantante colombiana ci fosse del tenero si era intuito. Dopo il primo incontro nel paddock di Miami e l’ultima apparizione a Silverstone dell’ex di Gerard Piqué, in occasione dell’ultimo GP di Gran Bretagna, Hamilton avrebbe raggiunto Shakira nelle lussuosa villa affittata dalla cantante per una vacanza romantica e “clandestina”.

Per Norris e Piastri meglio le due ruote rispetto al mare

I due piloti della McLaren in comune non hanno solo la scuderia per la quale difendono i colori e la giovane età. Norris e Piastri non hanno mai nascosto la passione per le due ruote e hanno deciso di inaugurare le loro ferie estive facendosi vedere nel paddock di Silverstone, per assistere al GP di Gran Bretagna di MotoGP. Norris, ospite della Yamaha, ha scambiato il proprio casco con quello di Quartararo e si è presentato in pista con un singolare cappellino con dei grossi smile gialli, stile “pescatore”.

Piastri, invece, prima ospite della Pramac e poi della Ducati, prima si è divertito posando sulla moto di Zarco e poi si è intrattenuto con l’attuale campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia.

Gasly, Russell e Bottas: vacanza tra amici e famiglia

Sia Pierre Gasly che George Russell e Valtteri Bottas stanno sfruttando le vacanze estive circondati da amici e famiglia.

Se il pilota della Mercedes ha scelto il mare, dove non è riuscito a rinunciare allo sport, il numero 10 dell’Alpine di sicuro sta passando delle ferie più tranquille. Il pilota francese è in Portogallo ospite della famiglia di Kika Cerqueira Gomes, fidanzata del pilota, e si sta dilettando tra golf, mare e tramonti.

Differente è la pausa estiva di Bottas. Il finlandese, accompagnato dalla fidanzata, la ciclista australiana Tiffany Cromwell, è volato negli States, e per la precisione in Colorado, ad Aspen, la St Moritz degli Usa.

Il pilota dell’Alfa Romeo ha condiviso sui social alcune immagini dello stato americano da togliere il fiato. E, anche se in vacanza, non ha nessuna intenzione di mettere da parte l’allenamento come mostrano gli scatti condivisi coi tifosi.

Alonso stacanovista

Anche se in pista abbiamo assistito a un netto calo di prestazione da parte della sua Aston Martin, che ormai occupa regolarmente le posizioni fuori dal podio, Fernando Alonso sembra non voglia lasciare l’asfalto nemmeno in queste due settimane di pausa.

Il pilota spagnolo, che gli scorsi anni proprio in occasione delle vacanze estive si allenava duramente tra corsa e mountain bike coi suoi fisioterapisti, quest’anno ha preferito rimanere in Spagna, a Oviedo sua città natale. Una scelta dettata dal cuore, secondo i ben informati.

Il fresco 43enne ha pubblicato alcuni scatti che lo vedono impegnato al Museo y Circuito Fernando Alonso, la struttura che ha fatto costruire proprio alle porte della città asturiana.

Con il GP del Belgio, che si è disputato lo scorso 30 luglio, la Formula 1 ha passato ufficialmente il giro di boa. La Red Bull ha vinto tutte e 12 le gare disputate. Più che averle vinte, possiamo dire che le abbia dominate. Praticamente senza avversari. Se il resto della compagnia, finora, si è accontentato delle briciole chissà che la ritrovata competitività della Ferrari, proprio a Spa dove Leclerc è salito sul podio, non possa portare ai tifosi della Rossa qualche soddisfazione prima della conclusione del campionato.