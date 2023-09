Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: ANSA F1 GP di Singapore: orari di prove libere, qualifiche e gare in TV

Tutto pronto per il GP di Singapore, la Formula 1 torna dopo una settimana di pausa, le monoposto scaldano i motori per gareggiare nel mondiale 2023. In questo week end si correrà la prima di otto gare fuori dall’Europa.

Partiamo con il GP che si terrà in notturna a Singapore, che in Italia sarà visibile a un orario “normale”, visto il fuso orario. Infatti la gara sarà trasmessa in diretta domenica alle ore 14 su Sky e NOW. Tutto inizierà a partire da domani, venerdì 15 settembre, con le prove libere dalle ore 11.30.

Anticipazioni della gara

Le monoposto di F1 sono pronte a correre sul circuito cittadino di Marina Bay, come sempre in notturna. Come abbiamo detto, e come siamo abituati, gli orari in Italia saranno praticamente gli stessi di sempre, per via del fuso orario. La gara infatti potrà essere seguita da tutti in diretta alle ore 14.

Che ne sarà di Max Verstappen? Sarà in grado di portarsi a casa l’undicesima vittoria consecutiva? Siamo tutti pronti a vedere le sue performance. C’è da dire che l’olandese non è proprio il favorito di questo fine settimana, visto che non ha mai vinto a Marina Bay.

Questo però potrebbe spingerlo ancor più a dare il meglio di sé, dimostrando di essere il migliore anche nel GP di Singapore, dove vorrebbe mettere a segno un altro primo posto. Le rivali, prima su tutte Ferrari, ma anche Mercedes e McLaren, chiaramente si daranno da fare per interrompere la fila di vittorie del campione. Come di consueto ogni appuntamento del week end sarà in diretta su Sky e su NOW, a partire da domani alle 11.30 con le prime prove libere delle monoposto.

Il circuito: le caratteristiche

Il Marina Bay Street Circuit di Singapore è un tracciato in notturna che necessita di alti livelli di carico aerodinamico. Dal momento del suo ingresso nel calendario mondiale, il circuito di Singapore ha già subito diversi cambiamenti, e anche quest’anno ci saranno alcune novità.

Infatti sono state apportare alcune modifiche strutturali, per esempio la doppia chicane vicino al fiume – nel settore finale – è stata eliminata. In generale, i vari interventi fatti hanno portato a una riduzione della lunghezza del giro a 4,928 km e modificato il conteggio totale dei giri per la gara da 61 a 62. Il GP di Singapore potrebbe quindi vedere le monoposto correre in gara anche fino a due ore, Safety Car permettendo.

Per i piloti continua a essere una delle gare fisicamente più impegnative della stagione. Da non sottovalutare ovviamente gli altissimi livelli di umidità (si attesta all’80%) e nemmeno il caldo, che insieme alle caratteristiche della pista, possono far perdere circa 3 kg di peso durante la gara solo con la sudorazione.

Come vedere la gara in TV

Come ogni fine settimana, anche il GP di Singapore sarà trasmesso in diretta su Sky, ma non solo. Sarà possibile vedere anche qualifiche e gara in differita su TV8.

Gli orari di prove, qualifiche e gara su Sky

Ecco la programmazione su Sky, per seguire i piloti in diretta per l’intero fine settimana di Singapore:

Venerdì 15 settembre

dalle ore 11.30 alle ore 12.30: prima sessione di prove libere

dalle ore 15.00 alle ore 16.00: seconda sessione di prove libere

Sabato 16 settembre

dalle ore 11.30 alle ore 12.30: terza sessione di prove libere

ore 15.00: Qualifiche

Domenica 17 settembre

ore 14.00: Gara

Gli orari di qualifiche e gara su TV8

Il canale TV8 dà la possibilità a tutti di vedere qualifiche e gare in differita:

Sabato 16 settembre

ore 18.30: Qualifiche

Domenica 17 settembre

ore 18.00: Gara

Il GP di Singapore potrebbe riservare molte sorprese. Si corre su un circuito moderno in notturna, e non dimentichiamo che il leader Max Verstappen non è tra i favoriti della pista. L’olandese infatti non ha mai vinto su questo tracciato.

Le Ferrari lo scorso anno invece chiusero al secondo e terzo posto. E potremmo quindi vedere ottimi risultati per le Rosse: siamo tutti curiosissimi.

Altra cosa che ci incuriosisce sono sicuramente le “battaglie contrattuali” in pista: Leclerc in vista di rinnovo potrebbe dare il meglio di sé. Già lo scorso anno il pilota numero 16 conquistò la pole position. Sainz, che invece sembra fuori da Ferrari, potrebbe essere demoralizzato, ma al contrario anche molto motivato a far vedere di che pasta è fatto.