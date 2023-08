Fonte: ANSA Ultimi biglietti per il prossimo GP Italia di F1 a Monza

Conto alla rovescia per il Pirelli Gran Premio d’Italia 2023 di Formula 1 che come da tradizione si disputerà nel “Tempio della Velocità”, l’Autodromo Nazionale di Monza. La manifestazione giunta alla sua 94esima edizione, si terrà l’1, 2 e 3 settembre. Già da diversi mesi i biglietti sono in vendita su monzanet.it, autodromoimola.it e TicketOne.it.

Nella prevendita natalizia numeri record per una delle corse più attese d’Europa e del mondo. Ci si avvia comunque al sold out, restano ancora pochi tagliandi a disposizione. In Italia e a Monza è la dimostrazione che c’è voglia di motori, c’è voglia di Ferrari. Il Gran Premio di casa del Cavallino Rampante, quello vinto già 20 volte dalla Scuderia, è pronto a tingersi di rosso.

Il circuito e la storia

Il Circuito di Monza ha scritto importanti pagine dell’automobilismo mondiale. Il suo tracciato ha accolto tutti i fenomeni del settore ed è noto per le medie velocistiche da primato. Il record ad oggi appartiene a Juan Pablo Montoya su Williams motorizzata BMW nel 2002 che in qualifica raggiunse i 372,4 km/h. Lewis Hamilton su Mercedes nelle qualifiche 2020 ha stabilito il record assoluto del circuito di 1’18″887 con una media di 264,362 km/h.

Il GP 2023 costituirà l’ennesimo capitolo di una storia di motori e velocità iniziata a Monza dal 1922 con l’eccezione di quattro edizioni, quelle del 1937, 1947, 1948 e 1980 quando il Gran Premio d’Italia fu corso rispettivamente a Livorno, Torino, Milano e Imola.

Una pista che per vari motivi ha conosciuto ben 9 variazioni, la prima nel 1935, l’ultima nel 2000. Il primo su tutti ad esultare sotto la bandiera a scacchi fu Pietro Bordino su Fiat 804.

I re della pista sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton entrambi con cinque vittorie. Il primo, tutte su Ferrari nel 1996, 1998, 2000, 2003 e 2006; tra la prima e l’ultima vittoria di Schumacher sono passati 10 anni. Il secondo, nel 2012 su McLaren, nel 2014, 2015, 2017 e 2018 su Mercedes. Lo scorso anno trionfò Max Verstappen su Red Bull mentre Daniel Ricciardo su McLaren e Pierre Gasly su Alpha Tauri rispettivamente nel 2021 e nel 2020.

C’è grande curiosità per scoprire chi si aggiudicherà nuovamente il gradino più alto del podio, Verstappen al momento è il grande favorito di questa edizione.

Le tariffe

Per assistere al Gran Premio d’Italia nell’Autodromo Nazionale Monza, dopo il GP Olanda appena concluso, la spesa da mettere in conto varia dai 1.098 euro per l’intero in tribuna centrale del biglietto weekend ai 111 euro del prato dove è previsto l’ingresso gratuito fino a 11 anni compiuti. Per assistre alla sola gara di domenica la quotazione è rispettivamente di 800 euro e di 90 euro.

Interessante lo sconto riservato ai soci ACI in tribuna Ascari III dove il biglietto valido per l’intero weekend è quotato 300 euro e la Laterale Parabolica D dove il prezzo è scontato a 210 euro. Alle tariffe indicate deve essere aggiunta la commissione di prevendita pari ad 3,04 euro a tagliando, applicata dalla piattaforma di biglietteria per gli acquisti tramite web.

Le Gradinate Traguardo 28-29-30 restano sempre riservate ai Scuderia Ferrari Club. L’accesso delle persone disabili e ai loro accompagnatori dispongono di un accreditamento dedicato.

Come per ogni edizione è il settore Circolare Prato ad andare a ruba. Biglietti non disponibili da giorni come anche la parte alta di tutte le tribune del rettilineo di arrivo. Per non parlare dei settori della Curva Parabolica la più gettonata e ricercata. I tagliandi che restano sempre disponibili fino a qualche settimana prima dell’evento sono quelli dei settori Curva di Lesmo e della Curva del Serraglio.

Come raggiungere l’autodromo

Per tutti coloro che arriveranno direttamente alla stazione di Monza, saranno attivi bus di linea e mezzi eccezionali che fungeranno da collegamento fino all’Autodromo. Vi saranno, inoltre, navette speciali che porteranno al circuito dai vari parcheggi della città brianzola.

Sarà presente anche il servizio Autobus dedicato con destinazione Autodromo con partenze da Milano in Largo Cairoli (MM1) e Piazza IV Novembre. Incrementate le tratte dei collegamenti con treni speciali da Milano verso Monza, alcuni treni internazionali effettueranno una fermata straordinaria alla stazione di Monza.

Per tutti coloro che si recheranno al GP di Monza in auto, sono diverse le soluzioni per raggiungere l’autodromo di via Vedano. Da Milano si consiglia prendere le strade per Monza o da V.le Zara oppure da Piazzale Loreto. Stesso discorso se si arriverà, da Torino, dall’A4, Como o da Varese. Per quest’ultime due si può passare attraverso Bovisio Masciago fino a Desio per porta Biassono o porta Vedano.

Da Lecco è consigliata Strada SS 36 fino per Villasanta come dal Brennero o Venezia con uscita Agrate e SP 13 per Monza. Da Genova, dall’A7, da Firenze o da Bologna e dall’A1 tangenziale Est di Milano; dopo la barriera uscita 16 direzione Monza oppure uscita 20 Vimercate direzione Villasanta.

Per quanto riguarda il discorso parcheggi, gli spettatori potranno lasciare i propri mezzi nei parcheggi esterni predisposti e da lì proseguire a piedi o con bus navetta.

Collegamenti a prezzo speciale

I collegamenti utilizzati dall’organizzazione e dalle amministrazioni locali per favorire la partecipazione e l’afflusso di tifosi e apassionati di Formula 1 alla manifestazione, riservano prezzi speciali. Per quanto riguarda il discorso treni Milano – Monza, Trenord mette a disposizione ticket a soli 5 euro andata e ritorno.

Da Milano è stato predisposto anche un ticket treno con bus dal costo di 10 euro. In tutta la Lombardia è attivo un ticket speciale da 13 euro per chi vorrà raggiungere l’evento da qualsiasi stazione della regione.

Per i parcheggi esterni all’Autodromo si potrà usufruire di un abbonamento per tutti e tre i giorni da 154 euro ad auto oppure di un singolo ticket che la domenica ad esempio sarà di 55 euro per posto auto e 16,50 euro per moto.