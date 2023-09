Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: ANSA Come seguire la F1 in TV: si corre il GP del Giappone

Continua la tournée asiatica della Formula 1, nemmeno un attimo di respiro per i piloti alla guida delle monoposto. E così, dopo il weekend di Singapore, si parte alla volta di Suzuka, per correre il GP del Giappone. È tutto pronto.

Il fuso orario chiaramente modificherà gli orari: per seguire la gara in TV bisognerà infatti puntare la sveglia molto presto. Tutti gli appuntamenti saranno in diretta su Sky e in Streaming su NOW, si parte alle 4.30 italiane di venerdì mattina (domani) con le prime prove libere.

E così, dopo la prima vittoria in stagione della Ferrari in F1, si riparte più carichi che mai, pronti per un weekend nuovamente asiatico. Sainz, come sappiamo, ha dato il meglio di sé a Marina Bay, oltre ad aver cambiato le gerarchie in squadra, oggi il circus sbarca a Suzuka, circuito storico.

Dopo l’amaro in bocca del GP di Singapore, la Red Bull ha intenzione di tornare più forte che mai, e “mangiarsi” il campionato mondiale. Verstappen infatti ha già iniziato ormai il conto alla rovescia per il terzo titolo iridato.

Ebbene, da venerdì 22 a domenica 24 settembre ne vedremo delle belle: i piloti si spostano ancor più verso oriente per correre il GP del Giappone, sedicesimo appuntamento stagionale della F1. Come di consueto, domani si terranno le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), sabato la terza (Libere 3) e le qualifiche e domenica chiaramente il fine settimana giapponese si chiuderà con la gara.

Gli orari italiani delle varie sessioni chiaramente, come abbiamo detto, saranno stravolti a causa del fuso orario. Ma i veri appassionati sanno superare tutto per vedere i loro campioni sfrecciare sul tracciato nipponico. Per chi non vuole puntare la sveglia sabato e domenica, possiamo dire che le qualifiche e la gara saranno trasmessi anche in differita in chiaro su TV8.

Gli orari

Si apre tutto domattina, venerdì 22 settembre, alle 4.30 (di notte in Italia) per la prima ora di prove libere. La seconda sessione (FP2) inizierà invece alle 8 del mattino italiane. Sabato prove libere (3), qualifiche e gara: quest’ultima si terrà alle ore 7.00 italiane.

Il programma del GP del Giappone in diretta su Sky

Giovedì 21 settembre

ore 12.00: conferenza stampa piloti (differita)

ore 12.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 22 settembre

ore 4.15: Paddock Live

ore 4.30: F1 – prove libere 1

ore 5.30: Paddock Live

ore 7.45: Paddock Live

ore 8.00: F1 – prove libere 2

ore 9.30: Paddock Live

ore 10.00: Paddock Live Show

ore 10.30: conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 23 settembre

ore 4.15: Paddock Live

ore 4.30: F1 – prove libere 3

ore 5.30: Paddock Live

ore 7.15: Warm Up

ore 7.30: Paddock Live

ore 8.00: F1 – qualifiche

ore 9.15: Paddock Live

ore 9.45: Paddock Live Show

Domenica 24 settembre

ore 5.30: Paddock Live

ore 7.00: F1 – gara

ore 9.00: Paddock Live

ore 9.30: Debriefing

ore 12.00: Race Anatomy

Il programma del GP del Giappone in differita su TV8

Sabato 23 settembre

ore 15.30: F1 – qualifiche

Domenica 24 settembre

ore 16.30: F1 – gara

Non è passata neanche una settimana dal GP Singapore, dove la Ferrari è riuscita a ottenere un risultato praticamente insperato. Dopo quindici gare contraddistinte dall’assoluto dominio della Red Bull (e di Max Verstappen), nessuno avrebbe scommesso sulla vittoria della Rossa di Sainz a Marina Bay, nonostante a Monza il Cavallino Rampante fosse tornato sul podio con Sainz, portando a casa un dignitoso terzo posto. Vediamo che cos’hanno in serbo per noi i piloti di F1 questo fine settimana nipponico.