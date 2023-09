Fonte: Ufficio Stampa Ferrari A Suzuki, la Ferrari cerca punti importanti per il secondo posto finale.

La F1 sfreccia a Suzuka, teatro del Gran Premio del Giappone e circuito tra i più emblematici. Originariamente pista di prova per la Honda, è per molti piloti un posto speciale dove correre. È il tipo di tracciato ad alta velocità e con carico aerodinamico elevato.

La Scuderia Ferrari è pronta a competere ancora una volta con Mercedes e Aston Martin. Con la Red Bull ormai imprendibile in classifica, la gara potrebbe comunque regalare grandi emozioni.

“Siamo tornati allo scenario di qualche gara fa nei confronti di una Red Bull di nuovo molto forte. Ci sono molti dati da analizzare e ci attendono giorni molto intensi. Suzuka è uno dei miei circuiti preferiti“, le parole di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo è pronto a ripetersi, ha anche affermato le ragioni per cui ama tanto il Giappone: “Gli appassionati sono tantissimi e ce la mettono tutta per farti arrivare il loro affetto, poi le città sono bellissime e la cucina è qualcosa di straordinario“.

Il pensiero di Leclerc

Per Charles Leclerc è difficile fare previsioni sul risultato finale di questo nuovo fine settimana di gara: “A Singapore noi siamo andati bene ma c’è stata anche una controprestazione di chi sta dominando la stagione, mentre i soliti avversari si sono confermati come al solito molto vicini. L’obiettivo rimane conquistare il massimo di punti possibile“.

Max Verstappen si conferma il grande favorito a Suzuka. “Red Bull resta davanti, ma ci stiamo avvicinando“, il commento rilasciato da Leclerc alla stampa dopo la prima giornata di prove. Una sensazione ottima e fattibile resta invece nei confronti della lotta per il secondo posto nella classifica costruttori. “Siamo sempre molto vicini a McLaren e Mercedes“.

A Suzuka la Scuderia di Maranello ha portato un fondo modificato in due punti molto importanti. Un nuovo aggiornamento nel complesso apprezzato dal pilota monegasco, anche se “non sembra aggiungere molto a livello di prestazioni“. Le novità introdotte dalla Ferrari riguardano nello specifico le paratie, il marciapiede e il diffusore. Il tutto per una migliore gestione dei flussi d’aria in ingresso e per un flusso capace di generare un maggior carico. Il lavoro di aggiornamento è rivolto alla conquista del secondo posto finale nel mondiale di F1 e ad implementare il modello 2024.

Red Bull pronta a festeggiare

Mentre la Ferrari risorge e in Giappone si fa festa, Max Verstappen e tutta la Red Bull progettano il grande e meritato finale. Il team con il motore Honda, cercherà di assicurarsi un secondo campionato costruttori consecutivo. Il tutto proprio sul circuito di casa del fornitore.

A Suzuka Red Bull ha totalizzato, fin qui, cinque vittorie, nove podi, sei pole, quattro giri più veloci. Sempre sulla pista nipponica ha già vinto due volte i campionati piloti e si appresta a puntare al titolo Costruttori, il secondo di fila che si aggiungerebbe agli altri cinque. Per il team di Christian Horner si tratterebbe così di un nuovo record. Nessuna squadra ha vinto aritmeticamente il campionato con sei gare d’anticipo sulla fine della stagione. Per realizzare ciò basterà ottenere un punto in più della Mercedes e non farsi superare di 24 punti dalla Ferrari.

Suzuka si gode la F1

La stampa sportiva giapponese conferma la passione del popolo nipponico sia per la F1, sia per la Ferrari. Già dal primo giorno di prove migliaia di fan si sono riuniti sul circuito di Suzuka per ammirare il circus dalla Formula 1. Il Giappone è da sempre terra di motori e non nasconde la passione orientale anche e soprattutto per la Scuderia del Cavallino.

Quest’anno ci saranno anche due novità speciali che richiamano interesse. A correre nel Japanese GP ci sarà il pilota locale Yuki Tsunoda di AlphaTauri, mentre la seconda novità riguarda la parte tecnica e la possibilità di poter celebrare il motore Honda della Red Bull come il migliore della competizione.

“Conosco già il tracciato grazie alle mie esperienze in Super Formula, un dettaglio che ci permette di focalizzarci maggiormente sul rendimento della vettura. Suzuka è un circuito dal sapore retrò e la vera presentazione della Formula 1 si sente tutta!“, le parole di Yuki Tsunoda.

Vettel corre per la biodiversità

Non sono mancate iniziative particolari in fase di avvio di weekend gara. Sebastian Vettel, ad esempio, ha invitato i 20 piloti sulla griglia di F1 a dare un piccolo contributo nella lotta in favore delle api e contro la perdita di biodiversità. Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Yuki Tsunoda hanno confermato il proprio impegno e sostegno alla realizzazione del progetto di Vettel, nello specifico l’Hotel delle Api presentato nella prefettura di Mie.

Anche il quartiere della vita notturna di Tokyo, Kabukicho, si è vestito a festa per il GP. Migliaia di fan hanno potuto ammirare nei giorni scorsi e durante le fasi del GP, le monoposto e i piloti nella piazza all’esterno della Torre Kabukicho. Serate dedicate a tutti i fan che hanno avuto la possibilità di scattare foto alle auto dei team Red Bull e AlphaTauri.