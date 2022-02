La Zundapp diventa e-bike ad un prezzo stracciato

Fino a qualche decennio fa era tra le più note aziende produttrici di motocicli e scooter in Germania, con modelli apprezzati (e acquistati) in tutta Europa. Il declino di Zundapp, però, iniziò sul finire degli Anni ’70 dello scorso secolo, per culminare con la bancarotta datata 1984 e la fine della produzione di quelle moto che, in Italia, erano diventate il mezzo di locomozione “ufficiale” dei paninari milanesi. Inevitabilmente, il nome Zundapp finisce nel dimenticatoio, almeno fino a oggi.

La casa produttrice teutonica è infatti tornata sul mercato con diversi modelli di e-bike, caratterizzati da specifiche tecniche degne di nota (prime tra tutte, l’autonomia elettrica e la solidità costruttiva) e da un prezzo decisamente interessante. In alcuni punti vendita Lidl, infatti, le e-bike Zundapp possono essere acquistate a prezzi inferiori di bici a pedalata “muscolare”. Un affare da non lasciarsi scappare, dunque, anche se non esattamente alla portata di tutti. La promozione sulle bici elettriche tedesche, infatti, è disponibile solo in alcune aree geografiche piuttosto distanti dai nostri confini nazionali.

Zundapp 801 e Zundapp 802, le e-bike eredi della moto dei paninari

Tra i tanti modelli di bici a pedalata assistita che il produttore tedesco ha immesso sul mercato, due catturano l’attenzione per specifiche tecniche e funzionalità: La Zundapp Z801 e la Zundapp Z802 (quest’ultima disponibile anche in versione W, con canna “ribassata”).

La Zundapp Z801 è una mountain bike con ruote da 27,5 pollici e componenti Shimano, Prowheel e Neco e una batteria agli ioni di litio da 480 Wh che assicura un’autonomia di 125 chilometri in pedalata assistita. Il motore elettrico sprigiona 250 Watt di potenza ed è dunque sufficientemente potente per consentire di superare asperità e ostacoli di ogni tipo. Un display digitale sul manubrio, infine, fornisce informazioni su velocità e autonomia residua.

La Zundapp Z802, invece, è una bici elettrica pensata per gli spostamenti in città. Dotata di ruote da 28 pollici e cambio con 21 velocità, monta un motorino elettrico da 250 Watt e una batteria agli ioni di litio da 375 Wh. L’autonomia massima in pedalata assistita è dunque leggermente inferiore ai 100 chilometri, ma comunque più che sufficienti per destreggiarsi nel traffico cittadino e raggiungere l’ufficio quasi senza faticare.

E-bike Zundapp a meno di 1.000 euro: dove comprarle

Come detto, in alcuni punti vendita della catena tedesca Lidl è possibile acquistare le bici elettriche Zundapp a prezzi a dir poco interessanti. A fronte di un prezzo di listino superiore ai 2.000 euro, la Zundapp Z801 (la mountain bike elettrica, per intendersi) può essere acquistata a 899 euro, con uno sconto superiore al 55% del listino. Un’offerta davvero molto interessante, ma difficilmente accessibile ai consumatori italiani. Al momento, infatti, la Zundapp Z801 in offerta è disponibile solo nei punti vendita spagnoli e tedeschi e non è dato sapere se mai arriverà anche in Italia.

La possibilità di acquistare bici elettriche scontate da Lidl non deve poi sorprendere più di tanto. La catena discount tedesca ha un catalogo davvero molto ampio, non limitato esclusivamente a prodotti alimentari o per la casa. Vagando tra i reparti è infatti possibile trovare e acquistare oggettistica varia, prodotti per il giardinaggio, bricolage e fai da te in genere. Oltre, ovviamente a bici elettriche e “muscolari” e tutto quello che può tornare utile nel corso delle nostre passeggiate sulla due ruote.