Nuova Yamaha XSR125, look retrò e tecnologia all’avanguardia

Una moto, che insieme alle altre della gamma Sport della Casa, è pensata per i piloti che apprezzano la combinazione perfetta tra l’autentico design tradizionale con look neo-retrò senza tempo e tecnologia all’avanguardia.

Con un carattere unico e un fascino eterno, ogni modello XSR è pensato per offrire un’esperienza di guida eccezionale e per consentire al proprietario di sottolineare l’individualità ed esprimere la propria personalità. La filosofia Faster Sons di Yamaha si ispira al passato guardando con sicurezza al futuro.

Con l’attuale gamma Sport Heritage, guidata dall’ammiraglia 3 cilindri XSR900, supportata dalla 2 cilindri XSR700, è il momento di presentare un nuovo modello che aprirà lo stile di vita Faster Sons a un pubblico completamente nuovo. Progettata e costruita secondo gli stessi standard qualitativi delle sorelle maggiori, la nuova XSR125 offre ai piloti più giovani l’opportunità di sperimentare l’esperienza di guida unica che offre ogni XSR, con una qualità di costruzione premium e la comprovata affidabilità Yamaha.

Con la nuova XSR125 gli spostamenti quotidiani risultano molto divertenti. Costruita secondo specifiche di alto livello, motore top di gamma Yamaha, telaio dall’agile maneggevolezza, tecnologia all’avanguardia e uno stile tradizionale senza tempo.

La moto presenta forti combinazioni cromatiche di ispirazione retrò, i dettagli e la qualità di costruzione Yamaha di prima classe, attira l’attenzione ovunque. A differenza di altri modelli della classe, che preferiscono mantenere un profilo basso, la XSR125 è il tipo di moto che si distingue con decisione. È progettata per essere leggera, agile e piacevole per la guida di tutti i giorni, la scelta ideale per una vasta gamma di guidatori di auto con patente B che cercano un’alternativa alle quattro ruote, e anche per i piloti con patente A che apprezzano il valore della XSR125.

Molto comoda la posizione di guida, ottime le sospensioni fluide e di alto livello la maneggevolezza; sia i piloti nuovi che quelli esistenti apprezzeranno l’anima divertente della nuova moto Yamaha Sport Heritage. Proprio come ogni modello della linea Yamaha Sport Heritage, la XSR125 presenta una linea audace di colori, influenzati da alcuni dei leggendari modelli Yamaha di un’epoca passata. Le combinazioni di colori con caratteristiche come il serbatoio arrotondato, la sella dal design retrò lineare e il faro circolare, donano alla 125 un look audace ed esclusivo.

La XSR125 è azionata da un motore EU5 monocilindrico a 4 valvole raffreddato a liquido utilizzato sui modelli MT-125 Hyper Naked e R125 Supersport di grande successo. Il propulsore eroga 11 kW, il massimo consentito nella categoria con patente A1, è uno dei motori più performanti della categoria. Una delle caratteristiche tecnologiche notevoli è il sistema VVA (Variable Valve Actuation) di Yamaha, che consente al motore di erogare una coppia abbondante a regimi più bassi, insieme a prestazioni eccellenti a regimi più elevati.

Le basse emissioni della XSR125 consentono di guidarla nei centri storici in cui possono essere applicate normative sempre più rigorose sulla qualità dell’aria. La moto vanta forcella a steli rovesciati, inedito faro anteriore circolare e luci a LED, motore VVA da 125 cc e 11 kW, ed è dotata di altre caratteristiche interessanti, come i parafanghi verniciati in alluminio, che evidenziano l’attenzione ai dettagli di questa due ruote.

Saranno disponibili tre colori: Redline (VRSK), Tech Black (MDNM6) e Impact Yellow (CPY), ciascuno con parafanghi anteriori e posteriori verniciati in tinta, grafica serbatoio con doppia striscia e loghi sui pannelli laterali. Il prezzo di listino è di 4.499 euro e le consegne partiranno da luglio 2021.