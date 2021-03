Yamaha TMAX, edizione speciale per i 20 anni

editato in: da

Yamaha ha lanciato il TMAX nel 2001, cambiando per sempre il mondo delle due ruote. Si tratta infatti del primo veicolo a offrire le prestazioni di una moto e il comfort e la praticità di uno scooter, un modello che ha trasformato la vita di centinaia di migliaia di clienti in tutta Europa.

Ogni anno ha conquistato il primo posto delle vendite in Europa. Il TMAX ha fatto un viaggio incredibile diventando una vera e propria icona. A vent’anni dall’uscita del primo TMAX, Yamaha ha creato un’edizione speciale che sottolinea le straordinarie qualità di uno dei modelli più amati e apprezzati nella storia dell’azienda. Il modello celebrativo 20° Anniversario è dotato di accessori esclusivi, disponibile in un nuovo colore originale, un omaggio al successo incredibile dello scooter sportivo più amato al mondo.

Una volta individuato il bisogno dei pendolari e degli amanti delle due ruote di avere un veicolo caratterizzato dalla semplicità di uno scooter automatico “twist and go” con l’emozionante accelerazione e la stabilità e la guida sportiva di una moto, Yamaha alla fine degli anni Novanta ha iniziato a sviluppare lo scooter più veloce al mondo. Nulla è stato dato per scontato, l’azienda ha sempre pensato “fuori dagli schemi” e ha creato un nuovo modello ibrido a due ruote che unisce in modo perfetto l’avanzata tecnologia del motore e delle sospensioni di una moto con le caratteristiche più pratiche degli scooter.

TMAX è stato un modello rivoluzionario, rappresenta una vera e propria scommessa per Yamaha: cambiare per sempre l’immagine del trasferimento di ogni giorno su lunghe distanze. Nel 2001 è stata lanciata la prima generazione, il TMAX originale era così innovativo che non esisteva neanche una categoria per definirlo. La Casa ha così creato il segmento degli “scooter sportivi” che, da allora, è diventato il più importante nel settore.

Sono passati 20 anni dal lancio, Yamaha TMAX ha conservato il suo immenso successo e, ogni anno, è stato lo scooter sportivo più venduto, è il modello di maggior successo mai prodotto per questa categoria, e uno dei veicoli di punta della gamma Yamaha. Nel 2020 è stato lanciato il più dinamico e potente TMAX mai visto.

E oggi, per rendere omaggio al grande successo di TMAX negli ultimi vent’anni, Yamaha ha introdotto il nuovo TMAX 20° Anniversario. Saranno realizzate 560 unità numerate, un’edizione speciale esclusiva, che sarà sicuramente apprezzata dai clienti di tutta Europa. La caratteristica principale è la carrozzeria forgiata in carbonio che regala a ogni scooter una propria “unicità”.

I caratteristici pannelli a boomerang della carrozzeria, il parafango anteriore e lo scudo termico della marmitta sono realizzati in questo materiale, resistente e leggero. I dettagli gialli dei boomerang e del parafango ricordano la brillante colorazione del modello originale. Esclusiva la sella riscaldata, realizzata con materiali di prima qualità, impunturata in giallo. Il logo 20° Anniversario conferma l’esclusività dello scooter. Anche le manopole riscaldate sono di serie.

Ogni TMAX 20° Anniversario sarà dotato di un badge numerato a conferma dell’unicità delle 560 unità. Il modello più esclusivo e desiderabile mai realizzato sarà rifinito in uno speciale colore Tech Graphite che si integra perfettamente con l’esclusiva carrozzeria forgiata in carbonio. I cerchi in bronzo a contrasto ne rafforzano l’esclusività.