Yamaha svela il prezzo del nuovo modello a tre ruote

editato in: da

Yamaha lancia Tricity 300, un nuovo modello di scooter a tre ruote smart e contemporaneo con specifiche di riferimento e una qualità costruttiva premium. Il suo look dinamico porta nelle vie della città uno stile fresco e sportivo.

Il nuovo Tricity 300 può essere guidato anche da chi ha la patente B, la tecnologia Yamaha Leaning Multi Wheel offre una guida sportiva, agile e in confidenza, con un carattere user-friendly. Le due ruote anteriori garantiscono maggiore trazione all’anteriore e una potenza frenante super, grazie ai due freni a disco. Nella sua categoria è uno dei modelli a 3 ruote che vantano il look più dinamico. Il “muso” corto e stretto enfatizza il carattere leggero e agile della guida, le dimensioni generose delle ruote anteriori da 14’’ trasmettono una forte sensazione di stabilità e trazione all’anteriore.

Tricity 300, presentato lo scorso anno a Eicma, è spinto dal più avanzato propulsore Blue Core, dotato di uno dei design più sofisticati della categoria, che offre l’equilibrio ideale tra prestazioni, consumi e versatilità. Il monocilindrico SOHC da 300 cc a 4 tempi e 4 valvole è basato sul design innovativo del propulsore adottato da XMAX 300, scooter spazioso e di qualità, e offre un’accelerazione decisa.

Lo scooter vanta diverse caratteristiche premium come i freni a disco di diametro maggiorato e i sistemi Unified Braking System e ABS per un controllo superiore in frenata. Lo spazioso vano sottosella può ospitare due caschi integrali oppure un casco integrale e una valigetta. Lo scomparto è illuminato da una luce a LED interna. Tra le altre caratteristiche di serie il sistema di accensione Smart Key e il Traction Control System, oltre alla strumentazione LCD di lettura immediata e il freno di stazionamento.

Tra le migliori dotazioni del nuovo Tricity 300 c’è il sistema Standing Assist che ne rende l’utilizzo ancora più pratico, con la possibilità di mantenere la posizione eretta da fermo. Non appena si apre il gas lo Standing Assist si disinnesta automaticamente e permette al pilota di partire con prontezza e senza fatica. Lo Standing Assist rende più facile l’operazione di mettere lo scooter a tre ruote sul cavalletto centrale. Il nuovo scooter a tre ruote di Yamaha è disponibile in tre differenti colorazioni: Nimbus Grey, Tech Kamo e Gunmetal Grey, sarà sul mercato da luglio 2020 al prezzo di 7.999 euro.