Yamaha firma le nuove moto della Polizia Stradale

È stata consegnata alla Polizia la flotta Yamaha di 90 FJR1300AE, con cui le Forze dell’Ordine potranno continuare a garantire alla collettività il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La partnership tra la Polizia di Stato e Yamaha era già stata positivamente collaudata con la fornitura delle moto d’acqua e delle motoslitte per i reparti speciali, l’acquisizione di questi nuovi mezzi rappresenta il successo della relazione, che potrebbe consentire al personale della Polizia di Stato di svolgere al meglio i compiti d’istituto.

Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha, ha dichiarato: “La vocazione di Yamaha nel supportare la mobilità, in ogni sua forma e necessità, si traduce anche nella fornitura di mezzi affidabili e performanti alle Forze di Polizia. Vogliamo e sappiamo rispondere a qualsiasi bisogno, sia dei singoli cittadini che dei professionisti al servizio della sicurezza. Per noi è sempre una grande soddisfazione poter essere accanto a chi svolge mansioni importanti e strategiche. Il programma Yamaha for Police è un asset fondamentale all’interno dell’azienda, che ci permette di fare la nostra parte per il bene comune”.

Dal 1987 Yamaha Motor realizza motocicli per le forze di Polizia di tutti i Paesi del Mondo. La filiale italiana ha creato e sviluppa il progetto “Yamaha for Police”, attraverso il quale mette a disposizione la sua lunga tradizione di tecnologia e affidabilità al mondo delle Forze dell’ordine ed alle Amministrazioni Locali. Oggi la Casa vanta la presenza sul mercato di motoveicoli a due e tre ruote dedicati alle forze di Polizia, tra cui scooter come il Tricity e l’XMAX 300, ma anche moto più performanti come la Tracer700, la Tracer90, la FJR1300AE.

Vito Caramia, Dealer Development & New Business Dept Manager, racconta: “Yamaha for Police è il progetto all’interno della divisione B2B – pro User che sviluppiamo per mettere al servizio del mondo Authority i valori che da sempre contraddistinguono il nostro brand, ovvero l’ampia offerta di prodotti che ci permette di rispondere ai molteplici bisogni di mobilità dei clienti, l’affidabilità dei mezzi, comprovata dalla qualità e dall’esperienza, e l’innovazione nella quale siamo pionieri”.

Le Yamaha FJR1300AE sono spinte dal propulsore a 4 cilindri in linea da 1.298 cc, che garantisce una ripresa ottima, prestazioni sportive e consumi contenuti. Il cambio a 6 marce permette al pilota di poter accelerare in maniera istantanea oppure di mantenere un andamento costante, in sesta, a bassi regimi. Nello svolgimento del compito degli Agenti di Polizia, questo motore consente di avere uno stile di guida adatto a tutte le situazioni.

La fornitura speciale è stata ovviamente realizzata con i loghi e i colori della tradizionale livrea istituzionale della Polizia di Stato e prevede inoltre un allestimento specifico progettato in partnership con INTAV Srl, che vede faro lampeggiante e lampeggianti frontali a LED, kit sonoro costituito da due altoparlanti in neodimio con profilo ribassato, master e slave, provvisti di modulo elettronico, sirena bitonale, suono emergenza/soccorso e sistema di gestione con pulsantiera stagna dotata di pulsanti retroilluminati.