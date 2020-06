XMAX Yamaha, l’edizione speciale dedicata a Roma

editato in: da

XMAX Roma Edition MMXX, Yamaha riparte dopo il fermo causato dalle misure restrittive di contenimento del Coronavirus lanciando un’edizione speciale di uno dei suoi scooter più apprezzati sul mercato, un vero e proprio tributo alla Capitale, la Città Eterna.

La nostra fantastica Roma è protagonista di questa limited edition, pronta a conquistare il cuore degli italiani, soprattutto dei romani. Una due ruote pensata per dribblare il traffico cittadino, che dopo il lockdown purtroppo sta tornando ai soliti livelli estremi che da sempre caratterizzano Roma e un po’ tutte le grandi città italiane.

Yamaha XMAX è stato realizzato pensando alla massima affidabilità, alla qualità e alla sicurezza sia in relazione alle doti costruttive nel DNA della Casa, sia perché oggi i veicoli a due ruote rappresentano la scelta migliore per contrastare la possibilità di contagio e muoversi agilmente e velocemente, insieme alle bici e ai monopattini elettrici, che eliminano anche il problema dell’inquinamento, incentivati oggi dall’ormai famoso Bonus Mobilità.

XMAX, da sempre uno degli scooter più venduti in Italia, si è imposto come leader di mercato del suo segmento sin dalla sua introduzione, vanta motore potente, design sportivo ed estremamente stabile grazie alla forcella a doppia piastra di derivazione motociclistica. L’edizione XMA X300 ROMA EDITION MMXX sarà prodotta in 130 esemplari, che saranno disponibili nelle Concessionarie Ufficiali Yamaha di Roma e provincia dal prossimo 29 maggio al prezzo di 5.999 euro.

Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor, ha dichiarato: “A Roma prima del lockdown circolavano ogni giorno circa 300.000 veicoli a due ruote, in un sistema viario fra i più belli e antichi del mondo. Ora più che mai è importante far ripartire la capitale e garantire ai cittadini spostamenti in sicurezza e con mezzi affidabili. Per questo abbiamo pensato di offrire ai romani la nostra miglior soluzione in termini di sportività, stabilità e capacità di carico. Per realizzare questa limited edition abbiamo immaginato un gladiatore moderno, sportivo, atletico ed orgoglioso della sua città, la cui sfida quotidiana è l’arena metropolitana. Un individuo con la voglia, il coraggio e la forza di ripartire”.

La Design Division dello Yamaha Motor R&D Europe ha realizzato la particolare livrea, un inno a Roma capitale. Sulla carena frontale sono stati stilizzati i quartieri della città, che simboleggiano le sue varie anime e i suoi cittadini mentre sul fianco possiamo riconoscere una silhouette del Colosseo, il monumento che per eccellenza rappresenta la Capitale italiana in tutto il mondo.

XMAX 300, uno degli scooter recentemente rinnovati dalla Casa, nella versione Roma edition MMXX non mostra solo questo speciale allestimento con le grafiche Roma Edition dedicate, ma anche pedane pilota poggiapiedi frontali in alluminio e schermo sport. È disponibile in pronta consegna e gode di una vantaggiosa formula finanziaria You Easy Go che prevede il pagamento della prima rata dopo 4 mesi.