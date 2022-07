Volano le immatricolazioni di Benelli

Fonte: Ufficio Stampa Benelli Leoncino Trail, la scrambler che non ti aspetti

Benelli è la Casa motociclistica italiana fondata a Pesaro nel 1911 e passata nelle mani della società cinese Qianjiang Motor, a sua volta controllata dal Geely Holding Group, che conosciamo molto bene. Si tratta, come la storia racconta, della seconda più antica azienda motociclistica italiana ancora in attività, dopo la Gilera fondata nel 1909.

Oggi il successo di Benelli in Italia è grandioso, è infatti diventato il primo marchio nel nostro Paese, che nel primo semestre del 2022 ha totalizzato un alto numero di immatricolazioni, pari a 8.522 moto vendute. Una delle due ruote più apprezzate e acquistate dalla clientela è senza dubbio il TRK 502, da mesi ormai la moto più venduta in assoluto. Un grandioso successo.

Le immatricolazioni di Benelli raggiungono quote record

Come appena scritto, le unità vendute da Benelli da gennaio a giugno di quest’anno in Italia sono in tutto 8.522, un buon 6% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Per questo motivo possiamo dire che il marchio italiano, oggi controllato dai cinesi, si aggiudica il primato nel Bel Paese: è in assoluto in vetta alla classifica nel mercato motociclistico italiano. La sua fetta di mercato si avvicina moltissimo all’11%.

Sono state grandiose sin dal momento del suo lancio sul mercato le performance ottenute dal modello TRK 502, che in effetti ha contribuito, e non poco, ai grandi numeri da record registrati da Benelli in questo primo semestre dell’anno. In effetti la TRK 502 è al momento la moto più venduta d’Italia, dall’inizio dell’anno a giugno ha infatti immatricolato un totale di 4.436 unità, niente male.

Non indifferente anche il successo ottenuto dagli altri modelli di Benelli recentemente lanciati sul mercato italiano, tra cui la Leoncino 800 e la Leoncino 800 Trail, che hanno già venduto quasi 1.000 unità in circa due mesi dal lancio. Non dimentichiamo però i modelli tanto amati dalla clientela nella gamma della cilindrata 125 e oltre, di cui fanno parte la Leoncino 125 e la BN 125, la Leoncino 500, la Leoncino 500 Trail e la Imperiale 400.

Gianni Monini, responsabile commerciale Benelli Italia, ha dichiarato: “Oggi siamo di fronte a un risultato storico. Un traguardo straordinario, raggiunto grazie all’incredibile impegno, alla passione e alla determinazione di tutti coloro che fanno parte di questa azienda. Questo è il frutto di un grande lavoro di squadra, che ha permesso a Benelli di arrivare oggi al vertice della classifica delle moto più vendute nel nostro Paese. Vogliamo ringraziare tutti i motociclisti che ci hanno scelto e che hanno deciso di darci fiducia acquistando i nostri veicoli, fieri di entrare a far parte di questa famiglia. Oggi non possiamo che essere orgogliosi di questo splendido risultato, che ci sprona ad andare avanti su questa strada, perseguendo il costante miglioramento delle nostre performance, ogni giorno con lo stesso entusiasmo”.

Benelli: la moto più venduta

La TRK 502, come abbiamo detto, è la più venduta. Presentata lo scorso aprile, la bicilindrica versatile e di ultima generazione, è stata creata per essere la compagna di viaggio ideale per ogni tipo di avventura. Dotata dell’affermato motore bicilindrico quattro tempi raffreddato a liquido da 500 cc, sviluppato da Benelli per le sue ultime due ruote, alimentato a iniezione elettronica, con distribuzione a doppio albero a camme in testa e 4 valvole. La moto è in grado di sprigionare la potenza di 47,6 CV (35 kW) a 8.500 giri/min e la coppia di 46 Nm (4,6 kgm) a 6.000 giri. Ottima la fluidità in tutte le condizioni di utilizzo.