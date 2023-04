Voge Brivido 125R: svelata la nuova naked

Fonte: Ufficio Stampa Voge Voge presenta la nuova Brivido 125R.

Voge presenta la nuova Brivido 125R: una moto progettata per emozionare su qualsiasi tipo di strada e perfetta sia in mezzo al traffico che tra le curve, in virtù di un comfort di guida al top per la sua categoria.

Arriva la Brivido 125R

La nuova Brivido 125R va a completare la famiglia delle naked di Voge e apre le porte del divertimento anche a chi si approccia per la prima volta al mondo delle due ruote. Il motore, completamente inedito, è stato progettato per rendere il modello perfetto su ogni percorso: dal traffico cittadino alle strade più scorrevoli.

Con la nuova naked 125, Voge introduce un corso stilistico inedito per la famiglia Brivido: il design colpisce per una serie di elementi disegnati ad hoc e per caratteristiche come i gruppi ottici con tecnologia a LED che assicurano visibilità ottimale.

Anche le dotazioni sono al top per esemplari della sua gamma, a cominciare dal display LCD a colori con supporto integrato al faro anteriore che consente di monitorare tutti i parametri necessari ad affrontare qualsiasi tragitto: il livello del carburante, la temperatura dell’acqua, la marcia inserita, il voltaggio della batteria e il consumo medio.

Come va la nuova naked di Voge

La guida della Brivido 125 risulta fluida e dinamica, in virtù di un reparto sospensioni caratterizzato da una forcella a steli rovesciati e da un mono ammortizzatore in posizione centrale. La sella posizionata a soli 815 mm da terra permette alla nuova Voge di essere una moto adatta a tutti: ragazzi e ragazze di qualsiasi esperienza e statura.

Potenza e risposta precisa sono garantite dall’impianto frenante con ABS a doppio canale e all’utilizzo di tubazioni in treccia metallica della nuova naked di Voge, marchio che nella sua gamma vanta moto al top nel rapporto tra qualità e prezzo.

Grazie al brillante monocilindrico incastonato in una ciclistica raffinata, il feeling alla guida della nuova Voge Brivido 125R ha le caratteristiche delle moto “grandi”. Il telaio a traliccio in acciaio è abbinato a un forcellone in acciaio che presenta una forma molto moderna.

Le dimensioni compatte della naked, 1.941 x 795 x 1.070 mm e il peso a secco di 129 kg contribuiscono ad assicurare agilità e rapidità nei cambi di direzione. La velocità massima della Voge Brivido 12R è di 110 km/h: questa moto può essere guidata con la patente A1, conseguibile all’età di 16 anni, oppure con la patente B.

Nuova Brivido 125R: motore, caratteristiche e prezzo

Dal primo all’ultimo bullone, il motore della nuova Voge Brivido 125R è completamente inedito e spicca per i suoi volumi estremamente compatti: si tratta di un monocilindrico raffreddato a liquido da 124,8 cc con distribuzione a doppio albero a camme in testa, naturalmente omologato Euro 5.

Il motore della Brivido 125R eroga 11 kW (15 CV) a 9.000 giri/min e 12 Nm a 8.500 giri/min: numeri al top della categoria che insieme al cambio a 6 marce e al serbatoio da 10 litri assicurano un’erogazione sempre brillante e prestazioni sportive sia nel traffico cittadino che nelle curve. La nuova naked di Voge è presente sul mercato in due diverse colorazioni: la Sparkling Black e la Light Blue. La moto è disponibile nei rivenditori al prezzo di listino di 2.790 euro.