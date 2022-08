Meglio non avere questi modelli di scooter

Il furto degli scooter è aumentato dal 2020 al 2022, come anche quello delle auto. A mostrarlo ufficialmente è il dossier che è stato pubblicato da LoJack , come di consueto. Possiamo vedere quali sono i motorini più rubati nella penisola e anche le regioni maggiormente a rischio.

Scooter rubati: numero in aumento

L’indagine condotta da LoJack ha consentito di stilare la classifica degli scooter più rubati in tutto il Paese, grazie ai dati che sono stati raccolti dal Ministero dell’Interno. Secondo quanto emerso, nel 2021 i furti sono aumentati del 5,5%, un numero ancora più alto rispetto a quello registrato sulle auto più rubate (di cui abbiamo già parlato).

Dopo il 2020, anno segnato dalla pandemia di Coronavirus, che ha bloccato gli spostamenti e – di conseguenza – anche incidenti e furti, il numero delle auto, delle moto e anche degli scooter rubati è in costante aumento in Italia, purtroppo. Nel 2021, tra moto e scooter, i veicoli sottratti sono stati in tutto 26.707, cifra importante rispetto alle 25.273 unità rubate nel 2020. Facendo una media di mezzi rubati, possiamo dire che ogni giorno vengono sottratti in tutti 73 motoveicoli, 3 per ogni ora. Come abbiamo visto per le auto, anche in questo caso purtroppo i ritrovamenti sono pochi, la percentuale nel 2021 si è attestata in 9.336 unità, il 36% del totale.

La classifica degli scooter più amati dai ladri

Le ultime posizioni della “triste” graduatoria sono occupate dal marchio Kymco: troviamo in fondo alla classifica il People, di cui sono stati sottratti in tutto 482 esemplari lo scorso anno, circa l'1,8% del totale (nelle cilindrate 125, 200 e 300), mentre appena un gradino sopra c'è l'Agility, venduto nel nostro Paese dai 50 cc di cilindrata, ma presente a listino anche 125 cc, 200 cc e 300 cc. Sono state rubate in tutto 509 unità nel 2021, quasi il 2% dei furti totali.

Nella classifica degli scooter più rubati in Italia troviamo poi un modello che definiamo iconico, e possiamo dire che è amato tanto dal pubblico quanto, purtroppo, anche dai ladri. Stiamo parlando di uno dei più venduti in assoluto: Yamaha T-Max. Dal report di LoJack, sono stati sottratti 653 T-Max lo scorso anno, circa il 2,5% del totale. Troviamo poi Piaggio Beverly, icona italiana, che ha debuttato sul mercato del Bel Paese nel 1997, ormai 25 anni fa. È stato rubato in 989 unità, circa il 3,7% del totale.

E la best seller di Pontedera? È lei, la Vespa, che quest’anno ha festeggiato i suoi 76 anni. Simbolo di italianità nel mondo, uno degli scooter più venduti di sempre, nel 2021 ne sono stati sottratti 1.067 esemplari ai legittimi proprietari: circa il 4% del totale. E al terzo posto ecco nuovamente uno scooter italiano, Aprilia Scarabeo, debuttato nel 1993, vanta quasi 30 anni di storia, uscito di produzione nel 2020. Lo scorso anno sono state rubate 1.236 unità, il 4,63% del totale degli scooter sottratti.

In seconda posizione ancora Piaggio, con il Liberty, presente a listino in cilindrata 50 cc, 125 cc e 150 cc (abbiamo visto negli anni alcune serie speciali, come la Baci Perugina). Ha collezionato 1.393 furti, più del 5% del totale. Honda SH è il best seller giapponese, tra i più amati in Italia, ma anche tra i più rubati: sono 5.196 le unità sottratte, quasi il 20% dei furti totali. Ma nella top 20 dei motocicli e ciclomotori più rubati in Italia c’è anche lei: Ape Piaggio, al 19° posto della classifica, con 130 modelli rubati lo scorso anno.

Le regioni più colpite

La Campania, come per le auto, detiene anche in questo caso – per gli scooter - il primato di regione più colpita dai furti. Non è tutto, la Campania "vanta" anche il record di minor numero di motoveicoli ritrovati: circa 1 su 5, dato inferiore rispetto alla media nazionale italiana, che si attesta al 36%. Se la cava appena meglio il Lazio, con 4.868 casi, terzo posto per la Sicilia, con 3.833 furti. Seguono la Lombardia (3.355), la Toscana (1.620) e la Liguria (1.260).