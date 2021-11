Il meglio di Eicma 2021 sul Tg di Virgilio Motori

Eicma ha riaperto i battenti per la sua 78esima edizione. Si sono così riaccese le luci dell’esibizione internazionale del ciclo e motociclo. Alcune protagoniste del salone nel Tg di Virgilio Motori. Ad EICMA, Brembo HA esposto una versione fisica del concept prodotto. In occasione dell’esposizione internazionale delle due ruote, presenta le sue ultime novità per il mondo delle moto. Zero Motorcycles ha svelato la roadmap per l’anno nuovo, Vent si prepara alla stagione 2022 con gamma moto e e-bike rinnovate, Suzuki e Yamaha in anteprime nazionali.