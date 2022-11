Eicma 2022 apre al pubblico e fa festa con Ducati

Apre oggi al pubblico l’edizione numero 79 di EICMA, l’Esposizione Internazionale delle Due Ruote che si svolgerà nei padiglioni e nelle aree adiacenti di Rho-Fiera Milano da giovedì 10 novembre a domenica 13 novembre.

Nella giornate aperte alla stampa (8-9 novembre), Virgilio Motori è andato a sbirciare negli stand e a fare come sempre qualche intervista per conoscere novità e successi. Partiamo dallo stand in questo momento più in festa di tutti. 50 anni dall’ultima doppietta tricolore, moto e pilota, con Giacomo Agostini su MV Agusta 500 nel 1972, Francesco Bagnaia e la Ducati hanno messo fine, con gran merito, al lungo digiuno.

E’ trionfo per il genio Ducati che qui a Eicma ha tutto il diritto di fare gran festa.

Questi alcuni dei protagonisti: in un viaggio sulla visione SEAT della mobilità urbana con il nuovo scooter elettrico di SEAT MÓ. Peugeot Motorcicle presenta le sue novità e Suzuki fa il punto della situazione. Elettrico e basta con zero motocicle e di certo non poteva mancare al salone Brembo con le sue eccellenze.