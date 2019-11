Ducati Streetfighter V4, eletta la moto più bella di Eicma 2019

editato in: da

La Moto più Bella di Eicma 2019 è la Ducati Streetfighter V4, l’ultima moto prodotta dal brand, che si è guadagnata un titolo molto importante alla fiera di settore più nota al mondo. Il pubblico ha partecipato affollando tutti i padiglioni dell’evento e ha deciso il grande successo della due ruote.

I voti sono arrivati direttamente al Salone alla Fiera Internazionale di Milano-Rho nei cinque giorni di apertura appena terminati, il pubblico aveva la possibilità anche di votare online, il concorso era “Vota e vinci la moto più bella del Salone” ed è stato organizzato dalla rivista italiana Motociclismo in collaborazione con Eicma.

La Ducati Streetfighter si è guadagnata più di 14.500 voti e ha ricevuto il 36.7% dei consensi sul sito. Sul podio al secondo e terzo posto c’erano altre due moto italiane, la Aprilia RS 660 e la MV Agusta Superveloce 800 di cui abbiamo tanto parlato. Andrea Ferraresi, Direttore del Centro Stile Ducati, ha ritirato il premio e ha dichiarato: “Siamo particolarmente orgogliosi di ricevere questo riconoscimento in un concorso dove tutte le Case costruttrici partecipano con il loro modello di punta e il pubblico di Eicma, la più importante fiera motociclistica al mondo, ha eletto lo Streetfighter V4 come la più bella”.

Ducati Streetfighter V4 è la nuova super-naked di Borgo Panigale, con manubrio alto e largo, 178 kg di peso, motore Desmosedici Stradale 1.103 cm con 208 CV di potenza. Si tratta di una naked Ducati esagerata, moderna e tecnologica, il suo look è aggressivo e emozionante. Due ruote dalle prestazioni al vertice del segmento, ma anche comoda e divertente nell’utilizzo quotidiano.

Ducati, oltre alla sua Regina, ha presentato anche Panigale V2 e la versione 2020 della Panigale V4. Le nuove versioni introdotte per il prossimo anno dalla Casa sono la Multistrada 1260 S Grand Tour, il Diavel 1260 e il Diavel 1260 S, il Monster 1200 e lo Scrambler Icon Dark. Il pubblico ha dimostrato un grandioso interesse anche per le tre nuove e-Bike della Casa, la MIG-RR Limited Edition, la MIG-S e la E-Scrambler, realizzate in collaborazione con Thok, e per i due concept Scrambler DesertX e Scrambler Motard.