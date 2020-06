Ducati, consegnata la prima Superleggera V4

editato in: da

Il Ducatista belga Filip Van Schil, già proprietario di altre nove Ducati, può finalmente guida l’esemplare 001/500 della Ducati Superleggera V4, l’unica moto al mondo omologata per uso stradale con telaio, telaietto, forcellone e cerchi in fibra di carbonio.

Avevamo già parlato di questa due ruote unica e speciale, prodotta dalla Casa di Borgo Panigale in serie limitata di soli 500 esemplari. Van Schil è stato invitato a Borgo Panigale per un tour speciale dello stabilimento, nel quale l’ospite ha potuto vedere la linea in cui è nata la sua moto e incontrare l’operatore specializzato che ha realizzato il suo motore. Durante la giornata, ha visitato anche il Museo Aziendale, il Centro Stile Ducati e il Reparto Corse. Inoltre, come per tutti gli altri possessori di Superleggera V4, Filip potrà provare in pista al Mugello la Panigale V4 R che compete nel Campionato SBK.

Le parole del fortunato acquirente della prima Superleggera V4 in assoluto: “Quando ho ricevuto la chiamata e l’invito ufficiale per venire a Borgo Panigale a ritirare la mia Superleggera V4, la 001 di 500, nonostante io sia un Ducatista da sempre, mi hanno tremato le gambe per l’emozione. Un’accoglienza come questa, benché sia stato il primo a chiamare e ordinare la Superleggera V4, è qualcosa di inimmaginabile. Ricevere la moto direttamente in azienda e toccare con mano la passione delle persone che lavorano a Borgo Panigale è un’esperienza che mi porterò dietro per sempre. Giornate come questa sono ciò che rendono Ducati unica e diversa da tutte le altre Case Motociclistiche”.

L’Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, ha tolto il velo alla Superleggera V4 001/500 e l’ha consegnata al suo nuovo proprietario. La cerimonia di consegna si è svolta all’interno del Centro Stile Ducati. Anche per Domenicali un’esperienza davvero speciale, “provare al mattino le incredibili emozioni che può regalare una Superleggera V4 al Mugello e poi consegnare al pomeriggio le chiavi della moto 001/500 al primo cliente, rende questo giorno davvero magico!”.

La Superleggera V4 è l’ultima sportiva di Borgo Panigale, l’unica moto al mondo omologata per uso stradale con telaio, telaietto, forcellone e cerchi in fibra di carbonio. Una due ruote in cui si integrano perfettamente ingegneria meccanica, tecnica e design “Made in Italy”. Domenicali si è dichiarato molto orgoglioso del lavoro fatto dai tecnici e dagli ingegneri di Borgo Panigale, ha dichiarato la Superleggera V4 un capolavoro ingegneristico che incarna “Style, Sophistication, Performance and Trust”.

Van Schil, come tutti i clienti che hanno comprato o compreranno una Superleggera V4, ha ricevuto una riproduzione scultorea della Superleggera V4 personalizzata con il numero della moto che accompagna. La nuova Ducati viene consegnata insieme al certificato di autenticità e all’interno di una cassa in legno con grafica dedicata.

Francesco Milicia, Vice President and Sales Director Ducati, ha dichiarato: “Ogni nostra scelta quotidiana ha l’obiettivo di rendere orgogliosi e felici i nostri appassionati. Sono molto contento di essere qui con Mr. Van Schil, questa cerimonia testimonia la passione, la professionalità e la cura del dettaglio che riserviamo a clienti e fan. Non diamo solo la possibilità di comprare le moto, il nostro abbigliamento e l’intera gamma accessori, ma anche di vivere un luogo di aggregazione dove condividere passione e emozioni”.