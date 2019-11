Desert X: la concept Scrambler Ducati fa sognare

editato in: da

Ad Eicma presso lo Stand Ducati molta attenzione ha attirato la nuova concept Ducati Scrambler Desert X. A molti ha ricordato la mitica Cagiva Elefant, con colorazione Lucky Explorer, che correva la Parigi-Dakar negli anni’ 80

La Ducati Scrambler Desert X utilizza la piattaforma della Ducati Scrambler, rivedendola secondo un’ottica orientata all’enduro estremo.

Per la prima volta una Scrambler presenta ruote alte tassellate, cerchi da 21” all’anteriore e 18” al posteriore con motore da 1100cc.

Per ora è un esercizio di stile realizzato da Ducati per Eicma ma a giudicare dai tanti giudizi positivi degli amanti delle moto non è da escludere una sua produzione anche di serie.