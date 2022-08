Vespa Piaggio: una passione che non ha tempo

Fonte: iStock - Ivan Savini Vespa Piaggio è più di uno scooter: testimone eccellente della storia del Paese, è simbolo dell'italianità nel mondo

Sono passati 76 anni da quando fu progettata, e ben 73 da quando fu fondato il primo storico Vespa Club Italia, a Viareggio: la storia dello scooter icona del design e del Made in Italy è quella di una passione che non ha tempo, capace di ispirare generazioni di persone in tutto il mondo.

Oggi gli appassionati di tutta Italia si danno appuntamento in Molise, per il Raduno nazionale organizzato dal Vespa Club di Campobasso, giunto alla settima edizione.

Vespa Piaggio: appuntamento a Campobasso

Oltre 200 partecipanti, provenienti da diverse regioni in rappresentanza di 26 Vespa club italiani, popoleranno il settimo Raduno nazionale organizzato dal Vespa Club di Campobasso. Per tutta la giornata di oggi, la Vespa Piaggio sarà protagonista nelle strade del capoluogo molisano, e c’è anche un’interessante novità nell’edizione di quest’anno: le Vespe più antiche saranno esposte nel cortile interno del Comando militare regionale dell’Esercito.

Il programma della manifestazione prevede anche un mini-tour da Campobasso a Baranello, dove, oltre all’esposizione delle Vespe, ci saranno pranzo, premiazioni e consegna degli attestati di merito, che saranno assegnati in base alla nuova normativa turistica del Vespa Club d’Italia.

Il Vespa Club Campobasso è il club motociclistico più numeroso di tutta la regione, ed è affiliato al Vespa Club d’Italia, storica associazione nata nel lontano 1949 a Viareggio, sin dalla sua costituzione.

Una passione senza tempo

Sono più di 200 gli eventi dedicati alla Vespa Piaggio ogni anno: raduni regionali, nazionali, internazionali e monotematici che, da febbraio a novembre, riuniscono il popolo degli appassionati, che da tutto il mondo si danno appuntamento in Italia.

Dopo l’evento di Campobasso, il prossimo fine settimana ci saranno ben 9 eventi dedicati alla Vespa, dall’Alto Adige alla Sicilia: dal Raduno delle Dolomiti a San Vigilio di Marebbe, in provincia di Bolzano, fino al Vespa Raduno regionale di Augusta, a Siracusa.

Quest’anno si è tenuto anche il 76esimo compleanno della Vespa Piaggio, ovviamente a Pontedera, un grande evento corredato da una speciale mostra sul legame tra l’icona progettata da Corradino D’Ascanio e il mondo della musica.

La Vespa è una rappresentante della storia e della cultura italiana nel mondo, e non soltanto i musicisti le hanno reso omaggio nel corso della sua lunga vita: parte della collezione permanente del MoMa Museum di New York, la Vespa è apparsa in pellicole intramontabili che ne hanno impresso l’immagine nel cuore degli appassionati e non solo.

Da Vacanze Romane alla Dolce Vita, protagonista delle rappresentazioni più iconiche dello stile italiano nel mondo, la Vespa è entrata nella cultura pop italiana anche al fianco di attori amatissimi dal pubblico come Renato Pozzetto, Nanni Moretti, Diego Abatantuono e Stefano Accorsi.

Fonte: 123RF - ankarb

La Vespa, un’icona popolare

Immagine della dolce vita italiana ma anche icona del design industriale a livello mondiale, la Vespa è legata alla storia del Paese anche in quanto testimone eccellente delle vicende che hanno attraversato l’Italia, dal boom economico all’emergere delle avanguardie artistiche e culturali degli anni Settanta.

“Chi Vespa mangia le mele” è lo slogan del 1969, diventato storico insieme ad altri giochi di parole con al centro “il frutto del peccato”. C’è poi la campagna contro le “sardomobili”, che gioca ancora sul linguaggio associando le automobili alle sardine in scatola strette nel traffico, con riferimento al tema nascente dell’ecologismo urbano: “Le sardomobili non godono il sole…splende chi Vespa!”, era uno degli slogan degli anni Settanta.

La Vespa è simbolo di emancipazione e libertà, guarda con gioia ai giovani e a una bella stagione in cui il sole torna sempre a splendere. E nel 1982, per festeggiare la vittoria dei Mondiali di Calcio, Piaggio lancia la campagna “L’Italia s’è Vespa!”, partecipe ancora una volta della storia più popolare del Paese. Oggi Vespa è celebrata in 49 Club Nazionali, che contano oltre 80 mila associati in tutto il mondo. Icona di stile e dell’italianità nel mondo, “Vespa è molto più di un brand di mobilità; simboleggia arte, design, tecnologia e divertimento”.