La versione ancora più potente della tre ruote giapponese

Fonte: Ufficio Stampa Yamaha La nuova tre ruote Yamaha NIKEN GT 2023

Yamaha NIKEN GT è il “tri-scooter” giapponese che, con le sue due ruote gemelle inclinate davanti offre il massimo comfort di guida insieme a elevate sensazioni di stabilità, sicurezza in curva e capacità in una gran varietà di condizioni atmosferiche. A differenza di qualsiasi altro modello della sua categoria, il veicolo è realizzato per i motociclisti dalla mentalità aperta, che vogliono aprire i loro viaggi in moto a nuovi orizzonti.

La nuova NIKEN GT 2023 è caratterizzata da specifiche più elevate e una finitura premium, si tratta di una delle Sport Tourer più sofisticate di Yamaha e beneficia di una gamma di nuove tecnologie avanzate di motore, telaio e controllo elettronico, progettate per elevare la qualità guida in ogni condizione.

Il motore della Yamaha a tre ruote

La moto a tre ruote della Casa giapponese è dotata di un motore CP3 EU5 da 890 cc più potente e di un misuratore TFT collegato con navigazione Garmin, sospensioni ed ergonomia migliorate, elettronica all’avanguardia. Un veicolo unico, in grado di offrire eccellenti prestazioni sia in curva che sulle lunghe distanze. Da solo o con un passeggero, la Sport Tourer a tre ruote ha il potenziale per offrire una prospettiva alternativa sul mondo, oltre alla capacità emozionare in ogni viaggio, verso qualsiasi destinazione.

La NIKEN GT 2023 riceve un sostanziale aggiornamento delle sue prestazioni e qualità di guida con il motore EU5 da 890 cc di nuova concezione. Con un aumento della cilindrata di quasi il 5%, l’ultima generazione del motore Yamaha CP3 di grande successo è una variazione di quello che viene utilizzato per i modelli TRACER 9 GT e MT-09, due delle moto più popolari nelle rispettive classi.

L’esperienza di guida della NIKEN GT è elevata a un nuovo livello con display TFT da 7 pollici ad alta luminosità, lo schermo a colori offre una scelta fra tre diversi temi, ognuno dei quali progettato per adattarsi a diversi scenari di guida e preferenze personali, per creare una sensazione di armonia tra la moto e il pilota.

Connettività a bordo

Per un’esperienza ancora più ricca, la nuova Yamaha NIKEN GT è dotata di un’unità di controllo della comunicazione che permette al pilota di collegare il proprio smartphone alla sua moto a tre ruote utilizzando l’app gratuita MyRide-link di Yamaha. Una volta stabilita la connessione tramite cavo USB, Wi-Fi o Bluetooth, il rider può visualizzare le informazioni su chiamate, e-mail e messaggi in arrivo sul display TFT; utilizzando un auricolare connesso Bluetooth Piloti NIKEN GT i passeggeri possono anche ascoltare musica e rispondere alle chiamate.

Vari menu e funzioni possono essere selezionati utilizzando il joystick e il pulsante home. Quando la moto è ferma, il display TFT della nuova versione della NIKEN (che già conosciamo) può essere impostato per visualizzare qualsiasi informazione, dai bollettini meteorologici alle notifiche dettagliate.

Il design e il prezzo di listino

L’esclusivo telaio di NIKEN GT vanta un design speciale in acciaio fuso e staffe posteriori in alluminio fuso. Per il 2023 le sezioni chiave del telaio principale sono state riprogettate per soddisfare i requisiti del nuovo e più potente motore CP3 EU5 da 890 cc, inclinato in avanti di 5° per ottenere prestazioni di guida ottimali per la NIKEN GT del 2023.

Per quanto riguarda le disponibilità, le consegne e i prezzi varieranno in base alla regione, quindi al momento è necessario contattare l’azienda per ulteriori informazioni. La nuova NIKEN GT è disponibile in Yamaha Black con singoli componenti color bronzo.