Venduta all’asta la Triumph Scrambler di James Bond

La mitica Triumph Scrambler 1200 XE usata da James Bond nel fil ‘No time to Die’ è stata venduta all’asta per un prezzo super: la moto ha raggiunto la straordinaria cifra di 138.600 sterline.

L’iconica moto dell’agente segreto di Sua Maestà è stata l’oggetto del desiderio dell’asta di beneficenza andata in scena a Londra per celebrare proprio i 60 anni dall’uscita del primo film di James Bond, personaggio nato dalla penna dello scrittore britannico Ian Fleming e diventato poi protagonista di una longeva e fortunatissima saga cinematografica.

All’asta la Scrambler di James Bond

La Scrambler è stata battuta all’asta per 138.600 sterline che verranno devolute a favore del Severn Hospice. Il modello 1200 XE, fornito da Triumph Motorcycles, è quello utilizzato da Daniel Craig nella sua interpretazione di James Bond nel film ‘No time to die’ del 2021. Oltre all’attore britannico, anche gli stuntman professionisti Paul Edmondson e Martin Craven hanno usato la moto durante le riprese dell’ultima pellicola dell’agente 007.

Durante l’asta di beneficenza, la moto partiva da un valore iniziale stimato tra le 20.00 e le 30.000 sterline. L’acquirente che è riuscito ad accaparrarsela, sborsando 138.600 sterline, lo ha fatto direttamente online. I fondi ricavati dalla vendita della Triumph Scrambler 1200 XE verranno donati a Severn Hospice: si tratta di un’organizzazione indipendente che si occupa di fornire assistenza gratuita a tutte le famiglie residenti nelle zone di Shropshire, Telford & Wrekin e del Galles Centrale alle prese con l’insorgere di gravi malattie.

L’asta di beneficenza è stata organizzata per celebrare il sessantesimo anniversario dell’uscita del primo film di James Bond: ‘Dr No’ del 1962, conosciuto in Italia anche con il titolo ‘Licenza di uccidere’. Oltre alla mitica Triumph Scrambler 1200 XE, all’asta sono andati anche numerosi oggetti legati a tutti i film dell’agente segreto di Sua Maestà.

I lotti di James Bond andati all’asta a Londra

In totale l’asta ha messo a disposizione 25 lotti che comprendevano veicoli, orologi, costumi e altre memorabilia del venticinquesimo film di James Bond, ‘No time to die’ uscito nel 2021. Gli ultimi sei lotti erano dedicati ai sei attori che fino a oggi hanno interpretato sul grande schermo il personaggio di Bond: Sean Connery, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig.

Tutti i film della saga cinematografica dell’agente 007 sono contraddistinti dalla presenza di auto e moto che hanno fatto la storia, sin dal primo capitolo uscito nel 1962. Di recente, per esempio, una Range Rover è stata protagonista dell’ultimo film di James Bond: si tratta di una Sport SVR, utilizzata in una scena di inseguimento in offroad di ‘No time do die’.

Sono celebri, inoltre, le auto di Bond che vengono messe all’asta: quando succede, diventano sempre l’oggetto del desiderio dei compratori. Una delle ultime è stata l’Aston Martin DB5 di James Bond del 1965 messa in vendita dalla Casa d’aste RM Sotheby’s a Monterey, in California, durante il mese di agosto del 2019.

Un anno più tardi, invece, Aston Martin ha messo in produzione 25 repliche della mitica DB5 di 007: gli esemplari dell’auto conosciuta anche con il nome di Job 1, sono stati tutti venduti al prezzo di 3,23 milioni di sterline ciascuno.