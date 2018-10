In vendita la nuova Vespa elettrica: ecco come ordinarla

editato in: da

È nata la prima Vespa Elettrica e da oggi è possibile prenotarla tramite il sito generale del mezzo o quello dedicato interamente al modello elettrico.

Il mese prossimo poi partirà la commercializzazione del veicolo attraverso tutti i concessionari Piaggio, in concomitanza con il Salone EICMA di Milano 2018. La distribuzione inizierà in tutta Europa per poi passare agli Stati Uniti e all’Asia dal mese di gennaio del 2019. La versione green della grande icona italiana unisce la connettività avanzata alla silenziosità, all’accessibilità e alla personalizzazione. Rispetta inoltre i valori legati all’ambiente e l’unicità di stile che da sempre contraddistingue Vespa nel mondo.

Le prestazioni della nuova ed esclusiva Vespa Elettrica saranno nettamente superiori rispetto a quelle di uno scooter tradizionale con 50 cc di cilindrata, con una potenza massima di 4 kW, spunto in salita e accelerazione sono al top grazie alla tipica erogazione brillante dei propulsori elettrici. Facile e piacevole da guidare per tutti, agile anche alle basse velocità dovute, ad esempio, al traffico cittadino. Assicura silenziosità e assenza di vibrazioni, in grado di contrastare l’inquinamento e il caos cittadino.

L’autonomia della nuova Vespa Elettrica è di 100 km e non varia molto se si tratta di percorrenze urbane o extraurbane. Monta una batteria agli ioni di litio moderna e un efficiente sistema di recupero dell’energia cinetica. Nel vano sottosella è disposto il cavo per la ricarica, che si effettua molto semplicemente attaccando il mezzo a una normale presa elettrica o a una colonnina, in 4 ore è possibile raggiungere il pieno.

Il prezzo di partenza di Vespa Elettrica in Europa è di 6.390 euro ed è acquistabile anche pagando rate mensili di 991 euro. Inoltre, Vespa Care è il pacchetto di servizi che si può includere integrando la rata, che comprende manutenzione, estensione di garanzia, road assistance con più servizi e controllo periodico della batteria.

Piaggio Financial Services si occupa della realizzazione di questi pacchetti finanziari, si tratta di una nuova piattaforma del Gruppo Piaggio che mira a prestare sempre più attenzione alle mutevoli esigenze del cliente. È possibile decidere la combinazione preferita, dalle semplici rate fino a soluzioni all inclusive con canone mensile che comprende l’acquisto dello scooter ma anche assicurazione, manutenzione e altro.

L’esclusiva Vespa Elettrica sarà innovativa e sostenibile e l’offerta sarà ancora più appetibile grazie a questi servizi finanziari convenienti per tutti. Prenota ora il tuo green scooter di Piaggio sul sito dedicato oppure sul portale della Vespa, per garantirti il tuo motorino. Da novembre inizierà la distribuzione e potrai già avere la tua Vespa Elettrica tra le mani.