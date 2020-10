Two Stroke, gioiellino in carbonio col motore due tempi

editato in: da

Dopo 10 anni come Chief Design Engineer presso CCM Motorcycles, esperienza che gli ha permesso di seguire la realizzazione di motociclette rivoluzionarie, Christofer Ratcliffe aka “Langen” ha deciso di creare un nuovo marchio motociclistico britannico per dare vita a motociclette speciali, la Langen Motorcycles.

Un brand che punta tutto sulla semplificazione della moto e sulla riduzione del peso utilizzando tecnologie e materiali moderni insieme a componenti di altissima qualità. Il design moderno si integra perfettamente con la grande maestria artigianale britannica. Le motociclette Langen sono prodotte in tiratura limitata, completamente personalizzabili con geometria ed ergonomia su misura e veramente realizzate per ogni singolo proprietario.

La nuova Langen Two Stroke sveglia tutti i sensi, in particolare con il suo suono e donando l’emozione pura di una due tempi. Il nuovo motore V-Twin da 250 cc lavorato a CNC aiuta ad aumentare il rapporto peso/potenza della moto, che è una vera e proprio belva da pista e indossa una veste straordinaria. Il design di queste nuove motociclette (ne verranno prodotti solo 100 esemplari in tutto) è stato tenuto segreto fino all’ultimo momento, la Casa ha rivelato pian piano differenti indizi e ha dato delle anticipazioni, fino a far vedere oggi la moto completa. La due ruote è quindi pronta per iniziare la sua fase di costruzione.

La nuova Two Stroke di Langen viene realizzata con un motore bicilindrico due tempi da 249 cc a V 90° e un’unità avanzata di iniezione di olio e carburante sviluppata da Vins Motors in Italia, in grado di sprigionare la potenza di 75 CV e di spingere la moto fino ad una velocità massima di 225 km/h. I doppi dischi Brembo da 300 mm (265 mm al posteriore) sono bloccati da pinze ad attacco radiale.

La moto è realizzata con materiali di alta qualità, il serbatoio e la carrozzeria (sottopancia e codino) sono in fibra di carbonio e dotati di una finitura in foglia d’oro da 24 carati, questo mette magnificamente in risalto le parti. Il telaio e il forcellone sono in alluminio aeronautico, la forcella Öhlins ha steli da 43 mm multi-regolabili. Dietro troviamo doppi ammortizzatori della K-Tech, sempre regolabili e personalizzati con un look old school ma in grado di offrire prestazioni moderne. “Creare un serbatoio in fibra di carbonio è un must per risparmiare preziosi kg”, ha dichiarato Langen. Il prezzo della moto non è proprio alla portata di tutti: 28.000 sterline, circa 30.000 euro.