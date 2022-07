Tutti pazzi per lo scooter con la batteria rimovibile

Fonte: Exelentia Silence S01 Plus, lo scooter con batteria estraibile

Lo conosciamo già, il suo nome è Silence S01 (o Silence 01+ nella versione “evoluta”), ed è lo scooter elettrico urbano in grado di regalare il meglio ai clienti che lo usano per il tempo libero, ma anche per andare al lavoro ogni mattina, un ottimo compagno in città, per gli impegni e la vita di tutti i giorni.

La gamma Silence S01

Silence S01 è l’e-scooter 125 cc agile in centro città e in grado di offrire ottime prestazioni da moto su strada. Vanta un design urban e un comfort di guida sicura, lo scooter elettrico nella sua versione Plus ha un motore da 11,8 kW di potenza massima, con una coppia di 120 Nm ed è in grado di scattare da 0 a 50 km/h in soli 2,9 secondi. Lo scooter elettrico raggiunge una velocità massima, autolimitata, di 100 km/h e la sua batteria da 5,6 kWh garantisce un’autonomia di 133 chilometri. Il Silence S01 si può guidare a partire dai 16 anni con patente A1 oppure con patente B. La versione Basic dell’S01 ha prezzo di listino che parte da 5.928 euro.

L’aspetto dello scooter elettrico Silence S01+

Rispetto al modello standard, oggi il nuovo S01 Plus è dotato di un gruppo sospensioni più “raffinato”, con la forcella regolabile eventualmente da un professionista e con il monoammortizzatore personalizzabile sia nel precarico, attraverso le ghiere apposite, sia in compressione, usando un pratico registro a rotella. L’impianto frenante è dotato di frenata rigenerativa al retrotreno e si serve del sistema di frenata combinata CBS. Lo scooter viene dotato dalla Casa di pneumatici Pirelli Angel della misura 120/70 davanti e 140/70 dietro, montati su ruote in lega rispettivamente da 15” e 14”.

Lo scooter elettrico (oggi grande successo sul mercato) pesa 152 kg, compresa la batteria. Non è poco, è vero, ma è quanto di meglio la Casa sia riuscita a fare, senza dimenticare che comunque il peso è vicino al baricentro, e questo aiuta a centralizzare le masse.

Le modalità di guida

Lo scooter elettrico – re della guida urbana – dispone di tre differenti modalità di guida: Eco, City e Sport. La prima assicura un’autonomia totale di 130 chilometri, la seconda di 100 e la terza invece di soli 80, è quella più grintosa e sportiva, garantisce una risposta del gas immediata e sprint e permette alla moto di viaggiare anche fino a 100 km/h.

La batteria rimovibile è un must have

Tutti pazzi per questo scooter, grazie alla sua batteria estraibile, peculiarità assoluta del modello. La batteria diventa una sorta di trolley, si estrae il manico e grazie alle rotelle si può “trasportare” facilmente; visto il suo peso – di 35 kg – diventa tutto più semplice. Si tratta di una soluzione ottimale (già vista su altri modelli) ed è perfetta per il conducente che può decidere di portare a casa o in ufficio, durante il lavoro, la batteria per la ricarica, per ripartire la sera col pieno di autonomia. È comunque possibile anche la ricarica standard, senza estrarre la batteria, a una comune presa di corrente nel box di casa o altrove. Per estrarre la batteria è necessario attivare lo sblocco di sicurezza sotto alla sella, con la chiave inserita nel blocchetto, per una maggior sicurezza.