Triumph svela il nuovo prototipo

È ora pronto per il passaggio alla fase successiva il nuovo prototipo TE-1, che verrà supervisionata da Triumph: il programma di test su strada. Il progetto è nato dalla collaborazione unica nel suo genere tra Triumph Motorcycles, Williams Advanced Engineering, Integral Powertrain Ltd e il Warwick Manufacturing Group (WMG) dell’Università di Warwick, finanziata dall’ufficio per i veicoli a emissioni zero del governo del Regno Unito attraverso Innovate UK.

L’obiettivo di questo nuovo programma è sviluppare tecnologie innovative nel settore dei veicoli elettrici a due ruote e soluzioni di design integrate.

Triumph TE-1: completata la fase 3

È terminata la fase 3 del progetto, con la produzione del prototipo dimostrativo. Si tratta del primo esempio di collaborazione tra partner di altissimo livello nei rispettivi settori. Il prototipo che ne risulta è frutto dei seguenti contributi:

Triumph ha lavorato alla realizzazione del telaio, del telaietto posteriore, del quadro strumenti, dei pannelli e delle ruote, della trasmissione, della forcella e dell’ammortizzatore posteriore Öhlins, dell’elettronica, delle pinze freno (Brembo M50) e dell’elettronica di controllo;

ha lavorato alla realizzazione del telaio, del telaietto posteriore, del quadro strumenti, dei pannelli e delle ruote, della trasmissione, della forcella e dell’ammortizzatore posteriore Öhlins, dell’elettronica, delle pinze freno (Brembo M50) e dell’elettronica di controllo; Williams Advanced Engineering invece si è occupata dell’iterazione finale del pacco batterie WAE con posizionamento ottimizzato delle celle per migliorare la distribuzione delle masse, la centralina del veicolo, il convertitore DC-DC, il sistema di raffreddamento, la presa di ricarica e i coperchi in carbonio;

invece si è occupata dell’iterazione finale del pacco batterie WAE con posizionamento ottimizzato delle celle per migliorare la distribuzione delle masse, la centralina del veicolo, il convertitore DC-DC, il sistema di raffreddamento, la presa di ricarica e i coperchi in carbonio; Integral Powertrain ha seguito la prototipazione della trasmissione con inverter integrato e scalabile e motore con tecnologia di commutazione a carburo di silicio e raffreddamento integrato;

ha seguito la prototipazione della trasmissione con inverter integrato e scalabile e motore con tecnologia di commutazione a carburo di silicio e raffreddamento integrato; WMG, Università di Warwick si è concentrata sulle simulazioni finali per la fase di collaudo, per confermare che il progetto è in grado di raggiungere gli obiettivi previsti per quanto riguarda affidabilità e prestazione.

I risultati ottenuti in questa fase hanno superato i requisiti e gli obiettivi definiti dalla commissione veicoli del Regno Unito per il 2025. L’obiettivo finale del progetto TE-1 è orientato allo sviluppo di tecnologie per migliorare le prestazioni dei veicoli elettrici a due ruote, dare slancio all’offerta futura di motociclette Triumph (che vanta già una gamma eccezionale) all’insegna dell’innovazione, delle prestazioni e della tecnologia.

Fase 4: il collaudo

Una volta completato il prototipo dimostrativo, la fase 4 di collaudo del progetto TE-1 può iniziare. Per i prossimi 6 mesi quindi la moto sarà sottoposta ad un ampio programma di test presso gli stabilimenti Triumph per una verifica di tutti i suoi parametri. Un programma di test studiato appositamente per ottenere indicazioni utili per il set-up finale e per la messa a punto del prototipo.

La fase di collaudo terminerà molto probabilmente la prossima estate, il prototipo verrà quindi aggiornato con i pannelli e le grafiche definitivi, pronto per la dimostrazione su pista e per la presentazione alla stampa. Verranno pubblicati i risultati finali del progetto, le specifiche definitive e l’esito dei test, e saranno ovviamente comunicate tutte le caratteristiche che hanno consentito al progetto TE-1 di superare le aspettative e i requisiti di innovazione, definendo così un nuovo standard per le motociclette elettriche (settore in grande espansione). Verranno rese note anche le specifiche della batteria e l’autonomia.

Nick Bloor, CEO di Triumph, ha commentato: “Vedere i progressi fatti durante la fase 3 del progetto TE-1 e assistere alla nascita del prototipo pronto per i collaudi su strada è stato entusiasmante. Tutto il personale Triumph coinvolto è entusiasta per aver partecipato a questo innovativo progetto di collaborazione tra partner inglesi. Sono felicissimo dei risultati che abbiamo ottenuto finora con i nostri partner e non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro. Il lavoro sul prototipo ci aspetta e contiamo di ottenere risultati sensazionali dai test su strada e di poter condividere il risultato con i nostri fan di tutto il mondo”.