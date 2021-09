Triumph Speed Triple si rinnova, la café racer classica ma esuberante

editato in: da

Triumph presenta Speed Triple 1200 RR, la moto si inserisce in maniera unica in una tipica tradizione inglese nel mondo automotive, ovvero quella di produrre veicoli in grado di integrare eleganza e dettagli classici con le performance più emozionanti. La moto è dedicata a tutti gli amanti dell’inimitabile personalità delle Speed Triple, motociclette dalle prestazioni esuberanti.

Si tratta di due ruote nate per la strada, la RR rappresenta un ulteriore passo avanti in termini di design e di performance, un modello unico e ancora più esclusivo, dal carattere originale. Una café racer fuori dagli schemi, per la guida sportiva su strada più emozionante. Quella appena presentata è la Speed Triple più raffinata, esclusiva e performante di sempre.

L’inedita 1200 RR si pone al vertice della gamma delle iconiche roadster Speed Triple, presenta linee filanti e raffinate che, insieme alla posizione di guida sportiva, donano alla moto un look più aggressivo che punta a catturare immediatamente l’attenzione. La carena anteriore è molto affascinante, presenta il proiettore circolare tipico della RR. In un modello di questo calibro, la cura del particolare è essenziale, ecco perché l’intera sezione anteriore è stata mantenuta il più pulita e ordinata possibile.

Vediamo dettagli esclusivi e unici sia per il serbatoio che nella sezione centrale della moto, come gli inserti in carbonio, che si ritrovano anche intorno al cockpit, come in carbonio è il parafango anteriore. La RR è rifinita in maniera davvero impeccabile. Per il lancio sul mercato la Casa ha deciso di proporla in due differenti colorazioni: Red Hopper/Storm Grey particolarmente ricca e sportiva, o l’affascinante Crystal White/Storm Grey con eleganti dettagli dorati.

La Casa ha realizzato la moto attorno ad un telaio in alluminio particolarmente leggero e compatto. La nuova Triumph Speed Triple RR è stata progettata per offrire prestazioni superiori a quelle della roadster 1200 RS, pur mantenendo l’agilità e il feeling su strada della Street Triple RS da 765 cc. La RR eredita le prestazioni entusiasmanti, il sound e il carattere del motore a 3 cilindri da 1.160 cc che equipaggia la roadster 1200 RR, leggero, tecnologico e compatto.

La nuova due ruote è in grado di sprigionare una potenza massima di 180 cavalli a 10.750 giri e ben 125 Nm di coppia a 9.000 giri. Come per tutte le moto del brand, la personalizzazione è fondamentale, e infatti sono disponibili più di 30 accessori originali, tutti sviluppati insieme alla RR per ottimizzarne stile, prestazioni e praticità. Il prezzo di listino è di 20.600 euro, la moto sarà disponibile dall’inizio del 2022.