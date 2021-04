Triumph svela la nuova Scrambler Steve McQueen Edition

editato in: da

Scrambler 1200 Steve McQueen Edition: edizione limitata di Triumph

Grazie alle loro specifiche tecniche, allo stile e alla cura per il dettaglio, le Scrambler 1200 XC e XE sono diventate le leader del loro segmento. Le performanti due ruote oggi si presentano in una nuova veste per il 2021.

Offrono propulsore omologato Euro 5 e minori emissioni, senza perdere nulla in termini di prestazioni, coppia e soundtrack del doppio terminale di scarico. Ma la gamma 2021 prevede anche un’esclusiva edizione limitata molto emozionante, quella dedicata alla star del cinema più iconica e celebrata per la sua passione per le due ruote. Triumph ha il piacere di presentare la nuova Scrambler 1200 Steve McQueen Edition.

Aggiornate per il 2021 come per tutta la gamma Modern Classics, the nuove Scrambler 1200 XC e XE prevedono, come abbiamo anticipato, il propulsore Euro 5 dalle emissioni ridotte e dalle elevate prestazioni invariate, inoltre il sistema di scarico migliorato che consente una migliore dispersione del calore e tre differenti livree, in Cobalt Blue con banda Jet Black, Matt Khaki Green con banda Jet Black, oppure Sapphire.

L’equipaggiamento previsto per la Scrambler 1200 2021 rende questi modelli un connubio ideale tra le prestazioni di una moto Adventure e l’eleganza senza tempo di una Classica. Le Scrambler 1200 XC e XE offrono il meglio della tecnologia disponibile. Entrambi i modelli presentano un quadro strumenti a colori TFT con 2 opzioni tematiche, ognuna declinabile in 3 diversi layout. La schermata di Benvenuto del TFT può essere personalizzata inserendo il nome del pilota. Le funzioni del dashboard sono gestibili tramite i pratici comandi retroilluminati posti sui blocchetti elettrici, che includono l’ergonomico joystick “5 way”.

La versione Steve McQueen è intitolata al celebre attore, stuntman e appassionato motociclista, si basa sulla piattaforma della top di gamma Scrambler 1200 XE, prevede una elegante livrea dedicata e dettagli unici per questa edizione limitata, oltre a una lista di accessori montati di serie che innalzano ancora di più il livello di equipaggiamento complessivo.

La moto si ispira ad una vera icona del motociclismo, ovvero l’originaria Triumph TR6 da competizione, resa celebre dalla scena del salto del filo spinato nel classico film di guerra del 1963 “La Grande Fuga”, la Scrambler 1200 Steve McQueen Edition è stata progettata in collaborazione con la famiglia McQueen. Era stato proprio l’attore a sceglierla per usarla nel film, la moto originale del famoso salto venne creata da un rivenditore Triumph in UK e dal vincitore della ISDT Ken Heanes, con l’aggiunta di robuste sospensioni dedicate allo spettacolare stunt.

La Scrambler 1200 Steve McQueen Edition sarà disponibile in sole 1.000 unità, ognuna con numero di serie inciso a macchina sul manubrio, accanto alla firma esclusiva di Steve McQueen, realizzata al laser. Inoltre, ogni esemplare viene corredato da un certificato di autenticità, legato al numero identificativo del telaio della moto, firmato da Nick Bloor, CEO di Triumph Motorcycles, e dal figlio di Steve, l’attore Chad McQueen.

I prezzi per il mercato italiano per la Scrambler 1200 XC 2021 saranno di 14.800 euro, per la Scrambler 1200 XE 15.800 euro e infine 16.800 euro per la versione speciale Steve McQueen. Le moto saranno disponibili a partire dal mese di giugno.