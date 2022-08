Triumph-Bajaj: nel 2023 arriverà forse il primo modello

Fonte: Ufficio stampa Triumph Triumph punta ad arrivare sui mercati orientali con la collaborazione con Bajaj. Atteso il primo modello il prossimo anno

C’è grande attesa per il primo modello figlio della collaborazione fra Triumph e Bajaj, una partnership stretta ormai da tempo ma i cui frutti ancora tardano a maturare. Le prime avvisaglie che qualcosa stava cominciando a muoversi arrivavano lo scorso inverno, da alcune foto spia. E ora ne ritorniamo a parlare per via di nuove voci che, dall’India, riportano a galla l’ipotesi di una prima moto in dirittura d’arrivo, con tutta probabilità già nel 2023.

La partnership fra Triumph e Bajaj: i motivi e gli obiettivi

Sono passati oltre due anni dall’effettiva concretizzazione di una collaborazione che prendeva le mosse nel 2017 per poi farsi palpabile a inizio 2020, quando Triumph Motorcycles e Bajaj Auto India confermavano in forma ufficiale la nascita di una partnership su scala globale. In quell’occasione le due aziende annunciavano di avere in programma lo sviluppo e la produzione di una nuova famiglia di moto di media cubatura, sia per i mercati emergenti come quello indiano o altri mercati asiatici, sia a livello globale. In veste di distributore del brand britannico, in sostanza, Bajaj si fa quindi carico di rappresentare Triumph e la propria gamma.

Guardando invece al livello produttivo, la collaborazione fra Triumph e Bajaj già in quell’occasione prevedeva di sviluppare una nuova piattaforma di media cilindrata (fra i 200 cc e i 750 cc), articolata poi in diverse proposte per andare a soddisfare le diverse esigenze. “Oltre a darci la possibilità di competere in nuovi mercati, la gamma di modelli che svilupperemo insieme ci consentirà di avvicinare al brand nuovi clienti, soprattutto giovani, e costituirà un ulteriore tassello a sostegno della nostra strategia di espansione a livello globale. L’accento cadrà sui mercati in rapido sviluppo del Sud-Est Asiatico, ma anche contesti più maturi, quale quello europeo, ne trarranno beneficio” dichiarava Nick Bloor, CEO di Triumph Motorcycles.

I primi modelli Triumph-Bajaj nel 2023

Questo cappello introduttivo ci serve per inquadrare quella che è una situazione che non è stata affatto agevolata dalla pandemia, dalla guerra e dalla crisi dei chip che ne è conseguita. Infatti nonostante siano passati diversi anni i primi modelli frutto della collaborazione fra Triumph e Bajaj devono ancora arrivare. A parte le foto spia di una roadster beccata lo scorso febbraio, con un nuovo motore monocilindrico e un design molto pulito e classico, non è emerso altro. Almeno fino alle scorse ore, perché proprio dall’India, casa natale di Bajaj sono arrivate alcune voci relative a una presunta moto nata dalla partnership in questione che dovrebbe arrivare nel 2023.

Non è ancora chiaro se si tratti proprio di quel modello intravisto a febbraio o meno, ma le indiscrezioni parlano di una roadster che potrebbe debuttare già a EICMA 2022 in programma a novembre, dal 10 al 13. Con tutta probabilità le moto saranno tutte di piccola cilindrata, in maniera tale che possano meglio approcciarsi ai mercati emergenti come quelli dell’Estremo Oriente, dove Triumph punta ad arrivare con questa collaborazione. Le nuove moto saranno realizzate in uno stabilimento a Chakan, nel distretto di Punte, ma al momento ancora non è ancora certo quando e se i nuovi modelli Triumph-Bajaj arriveranno anche nel nostro mercato, che attende fra l’altro nuovi sviluppi della elettrica TE-1.