Triumph aggiorna la gamma Modern Classic

Fonte: Ufficio Stampa Triumph Gli aggiornamenti della gamma Triumph per il 2023

Nuova ed entusiasmante la gamma di opzioni di colore per Triumph, creata sulla base del grande successo delle edizioni Gold Line dello scorso anno, che hanno risposto alle richieste dei clienti che chiedevano tinte più luminose, più distintive e più eleganti in tutta la gamma leggendaria Modern Classics.

I nuovi colori vanno di pari passo con i nuovi nomi di due dei modelli da 900 cc che definiscono la classe, scelti per rappresentare al meglio i legami all’interno dell’iconica gamma Bonneville di Triumph e le loro cilindrate specifiche. Dal 2023 la Street Twin sarà ribattezzata Speed ​​Twin 900 e la Street Scrambler Scrambler 900. Vediamo tutte le novità in gamma.

Speed ​​Twin 900 e Scrambler 900

La nuova Speed ​​Twin 900 per il 2023 è disponibile in tre colori, tra cui il classico Triumph Jet Black, un Matt Ironstone e una nuova sofisticata opzione Matt Silver Ice, con accenti argento e giallo. Questo nuovo schema di verniciatura include un serbatoio del carburante Matt Silver Ice con grafica argento e gialla, pannelli laterali Jet Black con il nuovo logo Speed ​​Twin 900 e parafanghi anteriori e posteriori Jet Black.

La Scrambler 900 è stata realizzata anch’essa in tre colori, con un classico Triumph Jet Black, un nuovo schema Carnival Red e Jet Black con una nuova grafica sorprendente e contemporanea, oltre a un nuovo Matt Schema cachi che celebra l’iconica eredità fuoristrada della Scrambler. Il nuovo schema di verniciatura Carnival Red e Jet Black prevede serbatoio del carburante Carnival Red con strisce Jet Black e pannello laterale, carenatura del telaio e parafanghi Jet Black. La livrea Matt Khaki offre serbatoio del carburante Matt Khaki con pannello laterale, cupolino e parafanghi Matt Jet Black.

Le Bonneville per il 2023

L’iconica Bonneville T100 è disponibile in tre colori, con un’intramontabile Triumph Jet Black e un classico schema Carnival Red e Fusion White, oltre a un’elegante interpretazione del design originale del 1959, con un nuovo straordinario Meriden Blue e Tangerine optional. Il modello 2023 di Bonneville T120 è stato realizzato in tre colori, con un’elegante Triumph Jet Black e un sofisticato schema Cordovan Red e Silver Ice, oltre a una nuova straordinaria opzione Aegean Blue e Fusion White.

Non è finita qui, la classica Bonneville T120 Black è offerta al pubblico in due colori: il Jet Black e un nuovo sofisticato schema diviso Sapphire Black e Matt Sapphire Black sul serbatoio, accentuato da dettagli argentati dipinti a mano. Non dimentichiamo poi la Bonneville Bobber, icona di Triumph, anch’esso in tre colorazione, con un classico Jet Black, un sofisticato schema Matt Storm Grey e Matt Ironstone e una nuova straordinaria opzione Red Hopper. Bonneville Speedmaster infine, l’icona classica della custom britannica, offre il classico Jet Black, un elegante schema Sapphire Black e Fusion White e una nuova sofisticata opzione Cordovan Red.

La gamma Scrambler 1200 per il 2023

Le Scrambler 1200 XE e Scrambler 1200 XC, che hanno definito la classe, per il Model Year 2023 offrono livrea Sapphire Black, oppure il classico schema Matt Khaki Green e Matt Jet Black o ancora uno straordinario nuovo Carnival Red e Jet Black che presenta un serbatoio del carburante Carnival Red con design a strisce Jet Black, più pannello laterale e coppa del faro Jet Black.

Fonte: Ufficio Stampa Triumph

Triumph Speed ​​Twin 1200 e Thruxton RS

Triumph Speed ​​Twin 1200 per il 2023 verrà offerta in tre colori: il classico Jet Black, un sorprendente Red Hopper e ora un nuovo entusiasmante schema Matt Baja Orange, con eleganti grafiche del serbatoio Storm Grey e Aluminium Silver. E per concludere, l’iconica Café Racer Thruxton RS è disponibile in due colori, Jet Black e il nuovo schema Competition Green e Silver Ice.

Fonte: Ufficio Stampa Triumph

Il successo di Triumph

Triumph Motorcycles per la prima volta nel nostro Paese ha superato la soglia delle 6.000 unità immatricolate nel corso di un singolo anno fiscale. I modelli di maggior successo sono stati Trident 660, la più emozionante e raffinata tra le roadster entry-level, le performanti adventure bike Tiger 900 e Street Twin che segna l’accesso all’iconica famiglia Bonneville. Seguono la nuova Tiger Sport 660 e le sportive mid-size Street Triple 765.