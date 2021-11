Torna Eicma con un tributo a Valentino Rossi

Aprirà al pubblico giovedì 25 novembre il famoso Salone del ciclo e motociclo di Milano, Eicma 2021, che finalmente, dopo le chiusure dovute al Covid, questʼanno torna in presenza. Terminati quindi gli eventi online per contenere la pandemia, tra due settimane sarà possibile recarsi alla kermesse milanese.

La manifestazione sarà aperta dal 23 al 28 novembre a Fiera Milano Rho, giunge quest’anno alla 78° edizione, con 5 padiglioni e più di 820 marchi presenti. Tante le novità presenti a Eicma 2021, gare, anteprime, spettacoli, test ride. Un vero e proprio mondo dedicato a tutti gli amanti delle due ruote. Ci saranno degli stand dedicati alle eBike, dove sarà possibile provare le bici elettriche in un tracciato tecnico (padiglione 24).

Ma parliamo del tributo dedicato a Valentino Rossi, che giunge alla fine della sua carriera. Giovedì 25 novembre One More Lap, è uno degli eventi più attesi di tutta la kermesse milanese, organizzato da Yamaha con Eicma per celebrare il numero 46, che e la storia del pilota insieme al brand, da sempre nelle corse tra i tracciati del GP.

Gli organizzatori hanno spiegato: “Un’occasione unica e spettacolare per rendere omaggio ancora una volta a Valentino Rossi, ripercorrendo insieme a lui i momenti cruciali, ma anche gli aneddoti e le curiosità dietro a questi 16 anni di sfide e successi. L’iniziativa di Yamaha rappresenta inoltre il battesimo del pilota di Tavullia in Eicma. ‘Il dottore’ arriva alla 78° Edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote per ricevere l’abbraccio del pubblico in un’occasione unica e destinata a diventare un momento memorabile per il nove volte Campione del Mondo e per Eicma”.

Il 18 novembre è stato organizzato un click day, dalle ore 9.46 sul sito di Eicma, in cui tutti gli interessati potranno ottenere i pass gratuiti per il Valentino Day, che si terrà esattamente una settimana dopo. Iniziativa riservata solo agli utenti che hanno comprato, entro il 9 novembre, almeno un biglietto d’ingresso a Eicma per giovedì 25. Gli utenti riceveranno una e-mail, entro oggi 12 novembre, contenente tutte le istruzioni per accedere alla piattaforma dedicata all’evento-tributo per Valentino Rossi.

Questi biglietti speciali sono assegnati fino al raggiungimento del numero massimo di ingressi, secondo quanto previsto dalle normative Covid. Una volta distribuiti tutti i pass gratuiti l’evento sarà sold out e non sarà possibile richiederli con altre modalità.