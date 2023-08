Fonte: Ufficio Stampa Eicma I biglietti per Eicma 2023 saranno in sconto fino al 18 settembre

È iniziato il percorso verso l’edizione 2023 di Eicma. La sempre attesissima esposizione internazionale delle due ruote si prepara a fare il suo ritorno nel corso del prossimo mese di novembre, presso i padiglioni di Fiera Milano-Rho. Per gli appassionati c’è oggi un incentivo in più per organizzare, in anticipo, la visita all’evento. Fino al prossimo 18 settembre, infatti, è previsto uno sconto sui biglietti.

Biglietti scontati fino al 18 settembre

Per partecipare all’edizione 2023 di Eicma (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori) è possibile sfruttare una promozione riservata agli appassionati del mondo delle due ruote, che decideranno di organizzare in anticipo la visita alla fiera. Fino alle 12 del prossimo 18 di settembre, infatti, i biglietti per Eicma sono in sconto. Collegandosi al sito ufficiale (eicma.it) è possibile acquistare il ticket di ingresso beneficiando di uno sconto di 3 euro sulla spesa.

Ogni biglietto, quindi, costerà 16 euro anziché 19 euro (+1,5 euro di costi di gestione). Il biglietto è valido per una delle quattro giornate dell’evento, a scelta dell’acquirente e senza limiti di orario. Per i bambini fino a 13 anni, invece, c’è il Ridotto che costa 12 euro.

Anche in questo caso, si tratta di un biglietto giornaliero. Acquistarlo è semplicissimo, basta accedere al sito della manifestazione e poi al Ticket Shop, seguendo una semplice procedura online. Il biglietto sarà poi inviato tramite e-mail.

Un evento sempre più ricco

Eicma tornerà, con l’edizione 2023, nel corso del prossimo mese di novembre. L’evento dedicato al mondo delle due ruote, infatti, si svolgerà tra il 9 e il 12 di novembre, nei padiglioni di Fiera Milano-Rho, facilmente raggiungibili anche da chi arriva da fuori Milano.

Anche la prossima edizione di Eicma sarà ricca di novità. La conferma arriva da Pietro Meda, presidente di Eicma, che ha evidenziato la scelta di realizzare una fiera ancora più grande anche senza aumentare il prezzo dei biglietti che, come sottolineato in precedenza, saranno addirittura scontati fino al prossimo 18 settembre.

Il presidente di Eicma ha dichiarato: “Nonostante l’aumento dell’inflazione e l’incremento dei costi stiamo lavorando per offrire al nostro pubblico uno spettacolo ancora più grande e coinvolgente ad un prezzo invariato da tre edizioni: credo sia un segnale importante di fedeltà e riconoscenza a tutti gli appassionati”.

Collegandosi al sito web di Eicma è possibile consultare la (lunghissima) lista degli espositori attesi alla fiera. Attualmente, è confermata la presenza di oltre 1.300 aziende impegnate, a vario titolo, nel settore delle due ruote.

L’edizione 2022 di Eicma è stata un successo, con tante moto imperdibili al debutto in pubblico durante l’evento. Lo scorso anno, infatti, la manifestazione dedicata al mondo delle due ruote ha registrato un incremento del +38% delle presenze, ribadendo il suo carattere di evento internazionale con oltre 38 mila operatori del settore (di cui più della metà in arrivo dall’estero) presenti.

Per la prossima edizione in programma a novembre, anche considerando la forte ripresa del mercato moto nel 2023, è lecito attendersi un nuovo successo. Le premesse, grazie anche allo sconto sul prezzo dei biglietti e alla volontà di realizzare una manifestazione ancora più grande da parte dell’organizzazione, ci sono tutte.