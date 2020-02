La moto del nuovo Batman potrebbe essere una Kawasaki custom

editato in: da

Nella saga cinematografica di Batman, iniziata nel 1989 dal regista Tim Burton e proseguita fino alla splendida trilogia di Nolan, di certo i mezzi esagerati a due e quattro ruote non sono mai mancati. Per questo i primi leak provenienti dal set di “The Batman”, film con Robert Pattinson che dà inizio a una nuova saga in uscita a giugno 2021, lasciano stupiti: le immagini rubate dalle riprese non mostrano prototipi-monstre in livrea full-black ma una special Rat bike.

Provando a ricostruire quale fosse la base di partenza, dalle poche immagini a disposizione e sembrerebbe si tratti di una Kawasaki Z1000 del 78. Bialbero muscolare raffreddato ad aria, dalle grandi prestazioni.

Lo stile Rat bike è una nicchia nel mondo delle customizzazioni, collocabile tra il bobber e il post-atomico in stile Mad Max. Grigio, nero opaco o 100% ruggine, può essere essenziale oppure barocco, pieno di oggetti e chincaglierie appese. La regola numero uno di una Rat bike è che l’acqua la veda solo quando piove ed esclusivamente per sporcarsi di più: vietato lavarsi. Non conta su che base sia costruita una Rat bike, l’importante è che sia una moto fatta per correre sulle strade dissestate di un deserto dopo il fallout di un’esplosione atomica.

Chi sarà a guidare questo mezzo nel prossimo Batman: il cattivo di turno o Bruce Wayne? Ci vorrà ancora pazienza per scoprirlo, nel frattempo godiamoci questa Kawa Rat bike.