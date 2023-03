Test MotoGp: Bagnaia da record, Ducati in grande forma

Francesco Bagnaia è stato il dominatore assoluto dell’ultimo test precampionato, che si è concluso questo pomeriggio sull’Autódromo Internacional do Algarve di Portimão (Portogallo). Il pilota del Ducati Lenovo Team, già il più veloce sabato al termine della prima giornata, ha saputo mettere a segno un formidabile giro in 1:37.968, confermandosi nuovamente al comando e migliorando di 757 millesimi l’attuale record del circuito. Sul tracciato di Portimão, che accoglierà l’appuntamento inaugurale della stagione MotoGP 2023 fra meno di due settimane, Bagnaia ha ottenuto riscontri molto positivi dalla sua Desmosedici GP 2023 e si è dichiarato soddisfatto del lavoro portato a termine con la sua squadra.

Anche per Enea Bastianini, nonostante sia stato rallentato da alcuni problemi tecnici e da una caduta durante la prima giornata, il bilancio di questi ultimi test è stato positivo. Il pilota di Rimini ha chiuso in sesta posizione, con il tempo di 1:38.373, a 405 millesimi dal compagno di squadra e ha completato un totale di 118 giri nel corso dei due giorni.

Sono sette le Ducati nelle prime otto posizioni. Johann Zarco (Pramac Racing) ha infatti chiuso al secondo posto alle spalle di Bagnaia, mentre Luca Marini (VR46 Racing Team) ha terminato in quarta posizione davanti al compagno di squadra Marco Bezzecchi. Alle spalle di Bastianini, terminano Alex Márquez (Gresini Racing) in settima posizione e Jorge Martín (Pramac Racing) in ottava.

Il commento di Francesco Bagnaia

“Sono molto contento di come sono andate le cinque giornate di test pre-campionato, considerando anche i tre giorni in Malesia il mese scorso. Siamo migliorati in ogni sessione e abbiamo portato a termine il nostro programma di lavoro. La moto nuova mi piace molto e la preferisco a quella dello scorso anno, ma ora dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare a lavorare a testa bassa per cercare di essere veloce su ogni tracciato. Anche le altre case costruttrici hanno fatto importanti passi in avanti, perciò bisogna rimanere concentrati. In ogni caso possiamo dire “missione compiuta”: siamo pronti ad affrontare la nuova stagione

La classifica e i tempi dei test MotoGp

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’37.968

2 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’38.264 51

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.302

4 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’38.310

5 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’38.351

6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.373

7 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’38.402

8 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’38.434 30

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.480

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’38.569