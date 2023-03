La Suzuki V-Strom 800DE arriva nelle concessionarie

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki I dettagli della Suzuki V-Strom 800DE

Il vento d’oriente porta tante novità sul mercato delle moto, con un carico di entusiasmo e bellezza in arrivo da Hamamatsu. Suzuki, infatti, dopo aver debuttato con la gamma V-Strom 1050 MY23 e V-Strom 650 Explorer negli showroom, porta nelle concessionarie forse la due ruote più attesa in assoluto: la V-Strom 800DE. Moto dal ruolo chiave per la Casa giapponese, sia per il peso all’interno della famiglia che, soprattutto, per l’ingresso sul mercato di una nuova piattaforma, condivisa anche con la GSX-8S.

Gli appassionati e gli affezionati al marchio possono quindi cominciare a sfregarsi le mani per questo gioiello che è in arrivo nelle concessionarie anche in Italia.

Suzuki V-Strom 800DE, vento di cambiamento da Hamamatsu

La nuovissima V-Strom 800DE porta con sé una nuova dimensione e uno spirito avventuroso che da sempre fa parte del DNA delle “tuttoterreno” di Hamamatsu. Rivisitata nel tipico frontale al quale sono state abbinate delle sovrastrutture con forme decise e di grande personalità, la Sport Enduro per eccellenza si è evoluta ed è diventata sempre più bella agli occhi dei motociclisti.

Grazie al particolare design, la nuova Suzuki è dotata di una posizione di guida ideale per i piloti di tutte le taglie attraverso un ampio manubrio a sezione variabile. Assieme alle pedane rivestite in gomma e alla sella, posta a 855 mm da terra, l’insieme della due ruote fa emergere l’attento studio fatto a livello ergonomico che assicura un controllo totale in ogni situazione, nel fuoristrada così come quando si decide di adottare un’andatura dinamica tra le curve.

La seduta è molto comoda sia per il pilota sia per l’eventuale passeggero, poi ill robusto telaio in tubi d’acciaio è abbinato a sospensioni a corsa lunga Hitachi Astemo completamente regolabili. Guardando alle ruote, quella anteriore è da 21 pollici e monta uno pneumatico 90/90, mentre quella posteriore è da 17 pollici, con gomma 150/70. Gli pneumatici di primo equipaggiamento sono le Trailmax Mixtour, che Dunlop ha sviluppato in esclusiva per Suzuki.

Ma il motore? La V-Strom 800DE (che come vi avevamo raccontato è stata presentata a Eicma) è dotata di un nuovo motore bicilindrico parallelo da 776 cc, con manovellismo a 270° e il sistema brevettato Suzuki Cross Balancer, molto efficace nel ridurre le vibrazioni. La potenza e la coppia massime sono di 84,3 CV e 78 Nm, mentre la percorrenza media è di 22,7 km/litro secondo gli standard WMTC. Grazie al serbatoio da 20 litri l’autonomia teorica supera i 450 km.

Suzuki V-Strom 800DE, i prezzi

Un vero e proprio gioiello, lo abbiamo detto, che si presenta agli occhi del possibile acquirente in tre diverse colorazioni. Tra queste c’è il Giallo Petra che rende omaggio alle leggendarie DR-Z impiegate nelle gare desertiche e alle plurivittoriose Suzuki da cross.

La V-Strom 800DE può essere prenotata dal concessionario ufficiale oppure online attraverso il sito Suzuki e il pratico sistema Smart Buy. Per chi fosse interessato il prezzo è fissato a 11.500 euro, costo da intendersi IVA inclusa e franco concessionario (vi abbiamo parlato anche della nuova generazione di Suzuki Swace Hybrid).

Nel caso in cui il cliente volesse utilizzare l’acquisto online attraverso il sito Suzuki e il pratico sistema Smart Buy, può essere opzionata la moto prescelta da qualsiasi luogo versando un piccolo acconto con PayPal e recandosi poi in un secondo momento in concessionaria per la firma del contratto.