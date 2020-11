Suzuki V-Strom, la nuova edizione della best seller per il 2021

editato in: da

Suzuki V-STROM 650 nel 2020 è diventata la best seller della gamma, grazie ai recenti aggiornamenti, che ne hanno esaltato la versatilità d’impiego. Chi ama il turismo a lungo raggio apprezza l’affidabilità e il comfort della V-STROM; chi invece usa la moto per gli spostamenti quotidiani, ama la sua praticità e i bassi consumi.

V-STROM 650 model year 2021 (che arriva dopo la variante 1050 XT svelata lo scorso mese di febbraio), con un pacchetto tecnico unico e imbattibile, alza ancora il livello di tecnologia e si presenta con l’omologazione Euro 5. A livello estetico vediamo colorazioni e grafiche inedite, che sottolineano le differenze tra versione standard e allestimento sportivo XT. La prima può essere ordinata nelle livree bianco, grigio o rosso con cerchi in lega neri. La versione XT è proposta nei colori giallo e bianco con cerchi dorati, la variante grigia presenta cerchi a raggi di colore blu.

La due ruote oggi ha l’omologazione Euro 5, (la versione precedente 1050 è stata presentata a Eicma 2019) il bicilindrico a V vantava già una straordinaria efficienza della combustione; un importante contributo all’abbattimento dei consumi e delle emissioni nocive viene dal contenimento degli attriti interni, ottenuto anche per merito del trattamento SCEM applicato alle canne dei cilindri e del trattamento effettuato sul mantello dei pistoni. La moto eroga una potenza massima di 71 cavalli a 8.000 giri, mentre la coppia massima è di 62 Nm a 6.500 giri. Il telaio della nuova V-STROM è leggero e robusto a doppia trave ed è realizzato in alluminio, stesso materiale usato per il forcellone.

Le V-STROM 650 e 650 XT MY2021 dispongono di una dotazione completa, in città sono utili l’ABS e dispositivi come il Suzuki Easy Start System e il Low RPM Assist, che facilitano avviamenti e partenze. Sul bagnato e sui terreni a bassa aderenza viene in soccorso il Traction Control. La strumentazione è chiara e completa, con contagiri analogico e un display digitale multifunzione per ogni informazione utile in viaggio. Nel cruscotto c’è una presa 12V, protetta, come il pilota, dal parabrezza regolabile.

Suzuki V-STROM 650 e 650 XT MY2021 costeranno rispettivamente 8.590 e 9.090 euro. I clienti che l’acquisteranno entro fine anno avranno il Kit touring compreso nel prezzo, un pacchetto di accessori originali, con valigie laterali e kit di fissaggio, borsa da serbatoio, cavalletto centrale, barre paramotore e cupolino maggiorato.