Fonte: Ufficio Stampa Suzuki La Suzuki V-Strom 800SE è pensata per l'uso stradale

La gamma Suzuki si rinnova con il debutto della nuova Suzuki V-Strom 800SE. La nuova “Street Explorer” della Casa nipponica, appena entrata in listino, è già prenotabile sul sito Suzuki garantendo a tutti gli appassionati la possibilità di puntare su una moto dallo stile iconico e ideale per l’uso su strada, grazie soprattutto a un comparto tecnico di primo livello.

Con il nuovo progetto, che arriva a distanza di 20 anni dal lancio della prima V-Storm, Suzuki continua ad arricchire la sua gamma di Sport Adventure Tourer, confermandosi, sempre di più, un importante punto di riferimento per i motociclisti europei che guardano con attenzione a questo segmento di mercato.

Un’evoluzione stradale

La nuova Suzuki V-Strom 800SE punta a essere ideale per l’uso stradale e il suo elemento distintivo sono, senza dubbio, le ruote in lega leggera. All’anteriore troviamo una ruota dal diametro di 19 pollici mentre al posteriore viene installata una ruota da 17 pollici. Per entrambe le ruote, inoltre, Suzuki ha scelto pneumatici tubeless realizzati ad hoc da Dunlop (con misure di 110/80R19 e 150/70R17).

Da notare, inoltre, che il disegno delle ruote è inedito, con sette razze leggermente inclinate che contribuiscono a esaltare la dinamicità del progetto. Il comparto tecnico include anche una forcella a steli rovesciati Hitachi ASTEMO (Showa) SFF-BP regolabile nel precarico molla e con un’escursione di 150 mm.

La nuova moto di Suzuki presenta anche una sella bassa e comoda, con una seduta alta 825 mm, ottimizzata per la guida e in grado di garantire a tutti i motociclisti la possibilità di poggiare bene i piedi a terra e di tenere un’angolazione ottimale delle ginocchia, soprattutto durante i lunghi viaggi.

Tra le specifiche della Suzuki V-Strom 800SE c’è spazio anche per un display TFT LCD da 5 pollici, per il manubrio in alluminio a sezione variabile e per un parabrezza alto, in grado di garantire un’elevata protezione aerodinamica.

In particolare, le forme del parabrezza sono state studiate per deviare, il più possibile, il flusso d’aria, tenendolo lontano dal busto del motociclista. Il cuore del progetto della nuova Suzuki V-Strom 800SE è il bicilindrico parallelo da 776 cc in grado di erogare una potenza massima di 84,3 CV, con una coppia massima di 78 Nm. Il motore è già stato utilizzato sulla Suzuki V-Storm 800DE.

Il motore garantisce una percorrenza media di 22,7 km/litro che, abbinata al serbatoio da 20 litri, permette alla moto di poter contare su di un’autonomia superiore ai 450 chilometri con un pieno. Il bicilindrico è abbinato a un cambio a sei marce con frizione assistita antisaltellamento.

Ad arricchire il comparto tecnico c’è il Suzuki Drive Mode Selector, con tre modalità di guida oltre al sistema “Cambiarapido” – Bi-directional Quick Shift System. C’è anche il sistema ABS con possibilità di selezionare due diverse logiche di funzionamento.

Già prenotabile

Suzuki Italia, che di recente ha lanciato anche una nuova street fighter, ha già aperto le prenotazioni per la sua nuova V-Strom 800SE, La moto è disponibile in listino con un prezzo di partenza di 10.700 euro ed è oggi prenotabile tramite la piattaforma Smart Buy, accessibile dal sito Suzuki, semplicemente versando un acconto, per poi completare l’acquisto in una concessionaria. C’è anche la possibilità di acquisto con finanziamento, in 24 o 36 mesi, e con Valore Futuro Garantito prestabilito.