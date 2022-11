Suzuki svela la nuova Hayabusa GP Edition

Fonte: ufficio stampa Nata come moto d'esposizione per un evento in Italia, la Hayabusa GP Edition è una serie speciale ispirata al team Suzuki di MotoGP

Novità in casa Suzuki. La Casa di Hamamatsu ha presentato la Hayabusa GP Edition, due ruote stradale ispirata alla squadra che prende parte al campionato di MotoGP. Basta infatti uno sguardo per capire che la livrea ha gli stessi colori delle GSX-RR schierate dal Team Ecstar e guidate da Alex Rins e Joan Mir.

E dire che la Hayabusa GP Edition nasce in maniera del tutto casuale. Inizialmente, infatti, si trattava di una moto da esposizione realizzata in una manciata di esemplari per la Autolook Week Torino dello scorso settembre. In questa occasione, la filiale italiana della Casa di Hamamatsu aveva mostrato all’interno del suo stand due Hayabusa con colorazioni racing. La reazione entusiasta delle migliaia di centauri che hanno potuto ammirare questi primi “prototipi” ha spinto il costruttore nipponico a mettere in produzione una serie speciale con livrea dedicata ai campioni della MotoGP.

Colori da corsa

Pur mantenendo tutti gli stilemi tipici della Suzuki Hayabusa “di serie”, la GP Edition presenta una livrea con due colorazioni dedicate al mondo delle corse a due ruote. Chi decide di comprarla potrà scegliere tra il Rosso Corsa e il Giallo Corsa, tinte utilizzate per la cornice inferiore del faro, le griglie sui fianchi della carenatura, la porzione del codone che circonda la sella e gli adesivi apposti sulle ruote. I colori dominanti, invece, sono il blu e l’argento ardesia, tipici delle moto da corsa Suzuki sin dagli Anni ’60 del secolo scorso.

Cuore da sportiva

La colorazione, ovviamente, non è l’unico richiamo al mondo del motorsport. Caratteristiche tecniche e prestazioni della Hayabusa GP Edition strizzano fortemente l’occhiolino a quella fascia di clientela alla ricerca di una moto che non accetta compromessi di sorta sul fronte delle prestazioni.

Sotto la carena Rosso Pista o Giallo Pista troviamo un motore da 1.340 centimetri cubici capace di sviluppare 190 cavalli di potenza e una coppia massima di 150 Nm. A impressionare, però, non è tanto il valore massimo, quanto la capacità di esprimere valori di coppia più alti di qualsiasi altra moto sportiva fino a 6.000 giri, pur rispettando i limiti Euro 5 sulle emissioni.

La Hayabusa GP Edition è così in grado di spingersi fino a 299 chilometri orari (velocità massima limitata elettronicamente) garantendo allo stesso tempo una protezione ottimale e una grande stabilità anche ad alte velocità. Merito di un assetto aerodinamico studiato sin nei minimi dettagli sia per preservare un coefficiente di penetrazione più alto possibile, sia per proteggere i centauri alla guida.

Il top della tecnologia

Il comparto meccanico è adeguatamente supportato da una dotazione elettronica e tecnologica da prima della classe. Grazie al sistema Suzuki Drive Mode Selector Alpha (SDMS-α) il guidatore può scegliere fra tre modalità di guida preimpostate e altre tre personalizzabili.

Non solo: nella dotazione di serie della GP Edition troviamo (tra gli altri) il Cruise Control System oltre ai sistemi “Partiarazzo” (Launch Control System – 3 livelli), “Segnalainchiodata” (Emergency Stop Signal) e “Frenainpiega” (Motion Track Brake System – 2 livelli).

Tutte le varie modalità di guida sono facilmente selezionabili e visualizzabili dal display TFT LCD presente al centro del manubrio.

Hayabusa GP Edition: disponibilità e prezzo

La Hayabusa GP Edition può già essere prenotata sia tramite l’e-commerce ufficiale Suzuki sia presso tutti i concessionari della rete del produttore giapponese. Le consegne dovrebbero iniziare nel corso del primo trimestre 2023. Il prezzo di lancio è di 23.690 euro.