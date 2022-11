Suzuki svela a Eicma due novità nel segmento delle medie

Fonte: Ufficio Stampa Le nuove creature Suzuki in mostra a Eicma 2022

Apre oggi i battenti Eicma, il Salone del Ciclo e Motociclo a Milano. Suzuki svela in anteprima mondiale due nuovi modelli di media cilindrata che entrano in quella che è considerata la fascia più importante del mercato motociclistico mondiale. Stiamo parlando della V-STROM 800DE e della GSX-8S.

È un grande momento per Suzuki, le due moto infatti nascono attorno a una piattaforma tecnica totalmente nuova, dal ruolo centrale nella gamma di Hamamatsu, anche per i prossimi anni.

Il motore

Il cuore pulsante è un avanzato motore bicilindrico parallelo da 776 cm3 con manovellismo a 270° e distribuzione a quattro valvole per cilindro. Unità dotata di un sistema rivoluzionario brevettato per ridurre le vibrazioni, dal temperamento brillante, che si sposa benissimo con una street fighter agile e divertente come la GSX-8S, mentre grazie alla coppia generosa asseconda anche la voglia di avventura che anima la tuttoterreno V-STROM 800DE.

Quest’ultima si inserisce a listino insieme alla V-STROM 650 e XT e alla V-STROM 1050, la cui versione DE – inedita per il 2023 – può essere ammirata dal pubblico in anteprima nazionale a Eicma. La V-STROM 1050 viene proposta al prezzo di 15.290 euro mentre la V-STROM 1050DE di 15.990 euro.

Tornando al motore, il picco di coppia è di 78 Nm a 6.800 giri/min, mentre la potenza massima arriva a 61 kW (83 cavalli) per la GSX-8S e a 62 kW (84,3 CV) per la V-STROM 800 DE. Il tutto è ottenuto sempre con la massima efficienza e con un grande rispetto per l’ambiente, grazie a un consumo che varia tra i 4,2 (GSX-8S) e i 4,4 l/100 km (V-Strom 800 DE) nel ciclo di omologazione WMTC e nel rispetto della normativa Euro 5 sulle emissioni.

I tecnici hanno lavorato molto bene al contenimento delle vibrazioni e hanno studiato l’innovativo sistema brevettato Suzuki Cross Balancer, che prevede l’uso di due bilancieri posizionati a 90° rispetto all’albero motore, ciascuno in grado di cancellare le vibrazioni generate da un singolo cilindro. Il reparto trasmissione prevede un cambio a sei marce, con rapportatura diversa per i due modelli ma abbinato in tutti e due i casi a una frizione assistita e dotata di sistema antisaltellamento.

L’elettronica dei nuovi modelli Suzuki per il 2023

Su V-Strom 800DE e GSX-8S, ma anche sugli altri modelli più recenti della gamma moto di Hamamatsu che già conosciamo, il motore è gestito in maniera integrata con tutta l’elettronica di bordo dal Suzuki Intelligent Ride System.

Per sottolineare la versatilità straordinaria della V-STROM 800 DE e offrire al suo pilota più possibilità di controllo sui fondi sterrati, il controllo elettronico della trazione prevede una modalità specifica G (Gravel) che si unisce alle tre standard per consentire a diversi livelli lo slittamento della ruota posteriore in accelerazione. La V-STROM 800 DE dispone inoltre di un sistema ABS che consente di selezionare due logiche di funzionamento e di escludere eventualmente la funzione antibloccaggio sulla ruota posteriore.

La nuova Suzuki V-Strom 800 DE

Cosa possiamo dire di questo modello? Innanzitutto rappresenta l’essenza dello spirito avventuroso della stirpe delle Sport Enduro Tourer della Casa I fari a LED definiscono un family feeling con le altre ultime novità Suzuki, troviamo inoltre un parabrezza regolabile su tre posizioni, compatto e protettivo. La nuova V-STROM 800DE propone un ponte di comando dominato da un display multifunzione TFT LCD a colori e da un manubrio a sezione variabile. La seduta vanta un’ottima imbottitura sia per il pilota che per il passeggero.

La ciclistica asseconda la vocazione da globetrotter della V-STROM 800DE, che presenta un telaio solido in tubi d’acciaio e sospensioni Hitachi Astemo (Showa) con un’escursione di 220 mm completamente regolabili nel precarico molla e nel freno idraulico, sia in compressione sia in estensione. Il precarico del monoammortizzatore può anche essere modificato facilmente, basta usare la pratica manopola apposita.

Fonte: Ufficio Stampa

Le ruote sono a raggi e le loro misure indicano la spiccata attitudine offroad della moto. La Suzuki V-STROM 800DE è proposta in tre colorazioni: Giallo Petra, Grigio Berlino e Nero Dubai. Il suo equipaggiamento standard per l’Italia comprende i paramani, la griglia di protezione per il radiatore e un puntale di plastica rigida a protezione del motore.

Suzuki GSX-8S: anteprima a Eicma 2022

Proprio oggi è stata svelata in anteprima a Milano anche la GSX-8S. Al primo sguardo notiamo il faro a LED sovrapposti e i tagli netti della carrozzeria, che creano un legame visivo immediato tra la GSX-8S e la V-STROM 800DE. L’aspetto della GSX-8S è da autentica street fighter, con sovrastrutture essenziali, che ne accentuano l’aspetto aggressivo.

Il cupolino appuntito, il serbatoio e i convogliatori laterali si contrappongono al codino minimal e al terminale di scarico corto, tipici di una moto pronta a scattare. I pannelli lasciano a vista la meccanica, e anche il telaio e la struttura reggisella. Entrambi sono realizzati con un traliccio di tubi d’acciaio e sono al contempo leggeri ma molto resistenti.

La scelta dei progettisti di Hamamatsu per la GSX-8S è virata su misure ciclistiche più generose rispetto a quelle medie che siamo abituati a vedere nella categoria. Questo consente alla due ruote di garantire un’adeguata abitabilità al pilota e anche a un eventuale passeggero, di qualunque taglia essi siano; ma non solo: garantisce anche un comportamento su strada fluido e omogeneo, senza sottovalutare la maneggevolezza.

La GSX-8S offre un ottimo piacere di guida, frutto di un equilibrio perfetto tra distribuzione dei pesi e messa a punto dell’assetto. Per quanto concerne invece le sospensioni, troviamo una forcella KYB a steli rovesciati massiccia e un monoammortizzatore KYB azionato tramite un leveraggio di tipo progressivo da un forcellone in alluminio. Le ruote sono in lega da 17 pollici, montano pneumatici nelle classiche misure 120/70 e 180/55.

Fonte: Ufficio Stampa

L’impianto frenante prevede componenti di altissimo livello, come fiore all’occhiello troviamo pinze anteriori a quattro pistoncini e ad attacco radiale che agiscono su una coppia di dischi flottanti da 310 mm. La cura costruttiva dedicata a questa moto è davvero straordinaria, come lo è anche l’attenzione ai dettagli da cui traspare tutta la qualità tipica di un prodotto Made in Japan.

Il cliente ha la possibilità di scegliere se puntare su una livrea più elegante o su una più sportiva tra le tre che saranno a disposizione nel listino di Suzuki; i colori dominanti saranno il Blu Sydney, il Bianco Oslo e il Nero Dubai. Anche per la GSX-8S la Casa di Hamamatsu ha prevede un assortimento di accessori originali molto ampio, che danno la possibilità ai piloti di dare un tocco personale alla propria moto.