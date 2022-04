Suzuki, al via la supervalutazione per le moto

Suzuki lancia un’iniziativa in primavera con la supervalutazione delle sue moto: nelle prossime settimane sarà possibile acquistare alcuni dei modelli più desiderati della gamma moto di Hamamatsu a prezzi davvero vantaggiosi.

Suzuki, la supervalutazione per le moto

I concessionari ufficiali Suzuki supervalutano di mille euro l’usato permutato per passare alla GSX-S1000 e a qualsiasi modello della famiglia V-Strom. Un’operazione, questa, concepita per assecondare la naturale voglia degli appassionati di tornare a viaggiare sulle due ruote con l’arrivo della bella stagione.

La supervalutazione riguarda principalmente tre delle moto della Casa giapponese che nel 2021 ha raggiunto tre record storici: la GSX-S1000, la V-Strom 650 e la V-Strom 1050. Nell’ultimo caso, i clienti riceveranno in omaggio anche l’estensione di garanzia che passerà da una durata di due anni a una di quattro anni. A prescindere dai modelli scelti, poi, i dealer Suzuki danno la possibilità di optare tra un vasto assortimento di finanziamenti e di formule alternative al classico saldo alla consegna.

La GSX-S1000, pur essendo da poco sul mercato, è diventata subito un punto di riferimento tra le maxi naked. Lo stile è audace, caratterizzato da linee tese e muscolose che fanno da cornice a un pacchetto tecnico in cui si ritrova tutto il Dna vincente della famiglia GSX. Il motore mille a quattro cilindri da 152 Cv è incastonato in un telaio leggero e resistente.

Fino al 31 maggio 2022, chiunque andrà a sottoscrivere un contratto per una GSX-S1000, potrà approfittare di una supervalutazione di 1.000 euro sull’usato dato in permuta.

L’offerta è valida per tutte e tre le colorazioni disponibili del modello della Casa nipponica: Blu Miami, Grigio Berlino e Nero Dubai. Non fanno parte dell’iniziativa, invece, le serie speciali con le livree Yoshimura SERT Motul e GP.

Stessa supervalutazione di 1.000 sull’usato in permuta per acquistare una V-Strom 650, la media della gamma giapponese: si tratta di una modo tuttofare, ideale sia per gli amanti delle moto Gran Turismo che per chi predilige i piccoli spostamenti quotidiani. L’iniziativa è valida su tutti i tipi ci colorazione e riguarda sia gli esemplari in allestimento standard con cerchi in lega, sia quelli con cerchi a raggi, prerogativa della variante più sportiva XT.

Iniziativa speciale per GSX-S1000, V-Strom 650 e V-Strom 1050

La Suzuki V-Strom 650 è considerata da anni la regina delle Sport Enduro Tourer di media cilindrata, grazie alla sua capacità unica di abbinare prestazioni vivaci e un eccezionale piacere di guida a un’affidabilità totale e a bassi costi di gestione. Il motore bicilindrico da 71 Cv associa un”erogazione piena sin dai bassi regimi a emissioni e consumi molto contenuti, con percorrenze medie di 25 km/litro.

A completare la lista di modelli Suzuki che fanno parte dell’iniziativa c’è la V-Strom 1050XT nella variante base e Pro, quest’ultima caratterizzata da accessori come il paracoppa in alluminio, le barre paramotore alte, le borse laterali in alluminio e le pedane maggiorate regolabili, capaci di assicurare notevoli vantaggi alla guida. Chi firmerà un contratto per la più iconica crossover presente sul mercato, oltre ai 1.000 euro di supervalutazione dell’usato in permuta, riceverà anche in omaggio due anni di garanzia extra comprensiva del servizio di assistenza stradale.