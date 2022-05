Suzuki, prezzi eccezionali per le nuove moto

Anche Suzuki aderisce ai nuovi bonus auto entrati in vigore lo scorso 16 maggio in Italia. Gli Ecobonus tanto attesti dagli italiani, attivi per auto, moto e veicoli commerciali, sono un’occasione per chi ha bisogno di acquistare un nuovo mezzo e può beneficiare dei nuovi “sconti” statali.

Gli sconti per i clienti

La piattaforma per richiedere gli Ecoincentivi è attiva da ieri, 25 maggio, dalle ore 10 – lo abbiamo visto proprio poche ore fa (qui il link ufficiale del Mise). I clienti Suzuki che hanno intenzione di acquistare un qualsiasi modello della gamma a due ruote, previa rottamazione di un mezzo con omologazione da Euro 0 a Euro 3, potranno beneficiare di un listino ribassato del 5% e su un contributo statale pari al 40% del prezzo d’acquisto (IVA esclusa). Sappiamo che il contributo statale arriva a un massimo di 2.500 euro o al 40% come sopra calcolato nel caso in cui fosse inferiore ai 2.500 euro. Un vantaggio economico senza dubbio importante per i clienti, che viene applicato anche a eventuali accessori e servizi post vendita.

Ma non è ancora tutto, perché i benefici per i clienti Suzuki continuano. Infatti gli sconti previsti dai venditori e dai bonus governativi possono essere anche sommati con le promozioni in corso della Casa, che ad oggi riguardano la maxi naked giapponese GSX-S1000, V-Strom 1050 e V-Strom 650, che godono di una supervalutazione di 1.000 euro dell’usato consegnato ai concessionari. I nuovi acquirenti che hanno quindi intenzione di rottamare un vecchio mezzo inquinante e di comprare uno di questi tre modelli Suzuki presso i rivenditori aderenti, potranno beneficiare di un vantaggio oltre 3.500 euro, fino all’esaurimento dei fondi erogati dallo Stato.

Prezzi speciali su misura per i clienti Suzuki

Suzuki ha studiato delle nuove formule di finanziamento - moderne e flessibili - in collaborazione con Findomestic. Partiamo dalla promozione “Non rinunciare a niente!”, che consente di guidare scooter o moto preferiti da subito, iniziando però a pagare dopo 4 mesi, con le prime 6 rate pari all'1% dell'importo finanziato e le successive 42 rate costanti. Il cliente sceglie la cifra erogata (che può partire da 2.000 euro) e anche se versare un anticipo oppure no. È così che può distribuire in modo diverso i pagamenti nel tempo e modulare l’ammontare della rata mensile in base ai propri desideri.

Altro pacchetto speciale è “Suzuki NOW! - Interessi zero”, un nuovo piano attraverso il quale la cifra erogata dalla finanziaria può variare tra i 2.500 e i 6.500 euro, e per la durata è possibile scegliere tra i 18 e i 24 mesi. Il pagamento della prima rata è fissato dopo un mese dalla sottoscrizione. E non finisce qui, anzi. Suzuki completa la panoramica dando la possibilità ai suoi clienti di scegliere anche il finanziamento denominato “Follow the Sun”, che permette di mettersi alla guida del motociclo senza versare nessun tipo di anticipo e iniziare a pagare dopo l’estate. Il piano prevede la prima rata a tre mesi dalla firma del contratto e il rimborso dilazionato nei successivi 72 mesi, con ciascuna delle prime 36 rate pari all’1,3% dell’importo finanziato e le successive 36 di entità costante (una promozione che può essere attivata per qualsiasi importo dai 5.000 ai 20.000 euro).