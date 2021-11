Suzuki presenta la nuova street fighter alla portata di tutti

Suzuki lancia la nuova GSX-S950, la naked di ultima generazione per tutti. Gli ingegneri Suzuki si sono ispirati al concept “Beauty and Fun” e hanno realizzato una moto dalle linee seducenti e dall’anima sportiva ed emozionante, che interpreta la tradizione del brand, rendendola adatta a una nuova generazione di motociclisti.

Il nuovo modello di accesso alla gamma delle leggendarie Suzuki mille a quattro cilindri rappresenta la scelta ottimale per avvicinarsi al mondo delle due ruote più desiderate del brand, prestazionali e iconiche, sperimentando in prima persona il coinvolgimento emotivo e l’appagamento che solo le sportive di Hamamatsu sanno assicurare. Il motore Euro 5 da 999 cm3 della GSX-S950 è proposto in due livelli di potenza, con 70 o 35 kW.

La moto è depotenziabile, l’unica acquistabile dai titolari di patente A2 capace di regalare le emozioni e il sound esaltante che solo le mille sanno offrire. La versione full power ha una potenza massima di 70 kW (95 CV) e una coppia massima di 92 Nm, la depotenziata ha 35 kW (47,5 CV) e 75 Nm di coppia. Il motore della nuova street fighter deriva da quello che ha consentito alla Casa di vincere nel 2021 il XX° Campionato del Mondo Endurance della sua storia.

Lo stesso vale per la ciclistica, che prende spunto da quella delle plurivittoriose GSX-R1000. Nell’impianto frenante spicca una coppia di dischi anteriori flottanti da 310 mm su cui agiscono pinze a quattro pistoncini monoblocco e ad attacco radiale prodotte dalla Tokico. Il pilota dispone di tante tecnologie di supporto alla guida, a partire dall’ABS, e tanti sistemi elettronici integrati.

L’acceleratore elettronico ride-by-wire assicura risposte graduali e naturali a ogni intervento sul gas, il sistema “Aprisereno” – Suzuki Traction Control System (STCS) previene lo slittamento della ruota posteriore e le perdite di aderenza in accelerazione. La dotazione elettronica si amplia con il Suzuki Easy Start System e il sistema “Partisereno” – Low RPM Assist, che facilitano gli avviamenti e le partenze.

La nuova Suzuki GSX-950 presentata lo scorso mese di giugno ha uno stile futuristico, il principale tratto distintivo della linea è il frontale compatto, con un faro a LED sovrapposti tanto bello quanto efficace nell’illuminazione. Il codino è corto e filante, nella parte centrale la massa appare visivamente spostata in avanti e fa sembrare la moto sempre sul punto di compiere un balzo. L’ampio manubrio definisce la posizione di guida perfetta, ha le estremità angolate verso il pilota e si trova alla giusta distanza dal piano della sella.

La GSX-S950 lanciata ad agosto può essere ordinata in due colorazioni, Blu Miami è la tinta di lancio, Nero Dubai alterna componenti lucidi e opachi, creando un contrasto elegante e ricercato. La moto è proposta da Suzuki ad un prezzo di listino di 10.390 euro e può già essere prenotata online.