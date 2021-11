Suzuki presenta ad Eicma la nuova Katana

La moto è stata svelata durante la conferenza stampa tenuta dal Direttore Commerciale di Suzuki Italia, Enrico Bessolo, affiancato sul palco da tre ospiti d’eccezione, i piloti Joan Mir, Alex Rins e Sylvain Guintoli. La nuova generazione di Katana vanta una gamma colori completamente rivista e beneficia di numerosi aggiornamenti, sia nella meccanica che nella dotazione. Il motore omologato Euro 5 sale a 152 cavalli di potenza e ha un’erogazione più corposa e regolare.

Nuovi il selettore delle tre modalità di guida SDMS e il sistema “Aprisereno” - traction control STCS a cinque livelli e disattivabile. Nel reparto trasmissione spiccano invece il sistema “Cambiarapido” - Bi-directional Quick Shift System e la frizione antisaltellamento assistita SCAS.

Durante la presentazione della nuova Suzuki Katana sono state mostrate anche le serie speciali GP Edition e SERT Edition della GSX-S950 e della maxi naked GSX-S1000; fino a domenica 28 le novità saranno le attrazioni principali dello stand che la Casa di Hamamatsu ha allestito all’interno del padiglione 22 del polo di Milano-Rho Fiera.

Suzuki Katana MY2022 propone ancora le forme audaci e inconfondibili del passato, ma in nuove e ricercate vesti cromatiche. Colori inediti per le sovrastrutture, cerchi in contrasto e foderi della forcella dorati. Stilemi rétro si abbinano a soluzioni moderne e a una straordinaria cura per i dettagli, la stessa messa dagli artigiani giapponesi nel confezionare le tradizionali spade da cui la moto prende il nome.

Gli ingegneri hanno deciso di non stravolgere una ciclistica già depositaria di un perfetto bilanciamento e di concentrare la loro attenzione sul motore e sulla dotazione tecnologica. Il propulsore a quattro cilindri, ereditato insieme al telaio dalla leggendaria stirpe vincente delle GSX-R, vanta infinite migliorie. Gli aggiornamenti irrobustiscono la curva di erogazione, aumentano la già straordinaria longevità e permettono di abbattere le emissioni CO2.

La moto raggiunge oggi la potenza massima di 152 cavalli, 2 in più del passato. Nel contempo la curva di coppia si fa più regolare e si mantiene mediamente su livelli più alti. Un nuovo comando elettronico dell’acceleratore ride-by-wire assicura una straordinaria sensibilità al pilota e s’interfaccia con il nuovo sistema “Scegliiltiro” - Suzuki Drive Mode Selector, con cui il pilota può scegliere fra tre diverse modalità di guida.

I livelli d’intervento selezionabili per il sistema “Aprisereno” - controllo elettronico della trazione STCS, oggi sono cinque. Due importanti novità spiccano nel reparto trasmissione. La prima è il sistema “Cambiarapido” - Bi-directional Quick Shift System, che consente di passare alla marcia superiore o a quella inferiore senza usare la frizione. La seconda riguarda quest’ultima, che, grazie al Suzuki Clutch Assist System (SCAS), aggiunge alla funzione antisaltellamento quella di assistenza. La Katana MY2022 è venduta al prezzo di 14.190 euro.