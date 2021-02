Suzuki svela la nuova Sport Enduro Tourer

editato in: da

Ecco svelate le prime immagini ufficiali della nuovissima Suzuki V-STROM 1050 XT MY2021, che si aggiorna e introduce in gamma due nuove colorazioni. Livree inedite che vengono inserite nel catalogo insieme alle due varianti cromatiche più sportive, gialla e bicolore bianca-arancione.

I due inediti colori sottolineano l’eleganza delle linee della V-STROM 1050 XT, giocando su abbinamenti originali e di grande impatto. A listino, oltre alla generazione precedente, troviamo una nuova versione che abbina per la prima volta il colore nero del serbatoio ai cerchi dorati, un accostamento che denota grande cura per i dettagli. Le grafiche giocano con l’oro e il grigio, usato anche per il rivestimento antiscivolo della parte centrale della sella.

L’altra new entry della Sport Enduro Tourer ha le sovrastrutture grigie e i cerchi blu, con tonalità poco più scure rispetto alla moto che usa in gara il Campione del Mondo della MotoGP 2020, Joan Mir. Il blu è ripreso anche sui fianchi della sella e dagli sticker sui fianchetti, sul serbatoio e sul frontale. La V-STROM 1050 XT MY2021 offre una dotazione straordinaria, l’allestimento XT prevede di serie tubi paramotore e paracarter in alluminio, faro e frecce a Led, manubrio in alluminio a sezione variabile, paramani e cavalletto centrale. Questo oltre al parabrezza regolabile su 11 posizioni, la sella regolabile in altezza, una presa USB a lato della strumentazione digitale multifunzione e una seconda presa 12V nel sottosella.

Il quadro tecnico e tecnologico della best seller della gamma (l’aggiornamento era già stato annunciato lo scorso novembre) non ha eguali nella categoria. Questa Suzuki adotta un telaio in alluminio a doppia trave leggero e robusto al tempo stesso, un motore bicilindrico Euro 5 da ben 107,4 cavalli e il sofisticato Suzuki Intelligent Ride System, sistema elettronico di controllo che integra un insieme di dispositivi di ultima generazione e una piattaforma inerziale IMU Bosch, la quale rileva i movimenti della moto su sei assi.

Il motore impiega un sistema Ride by Wire, che assicura un controllo preciso e lineare dell’acceleratore. Il cruise control permette di impostare una velocità e di mantenerla senza dover azionare l’acceleratore. Il pilota può variare la velocità in ogni momento, agendo sullo switch di sinistra o sull’acceleratore, sui freni o sulla frizione. Il traction control limita l’eventuale slittamento della ruota posteriore. Il pilota può selezionare tre livelli d’intervento e può anche disattivare il dispositivo.

La V-STROM 1050 XT MY2021 può essere acquistata oggi approfittando di una delle vantaggiose formule di finanziamento di Suzuki con Findomestic. Tra i vari piani, ce n’è uno a tasso zero ad hoc per i clienti V-STROM. La moto è venduta dalla Casa a un prezzo di listino di 14.590 euro.