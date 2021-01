La Suzuki Legend Edition dedicata a Kevin Schwantz

editato in: da

Intere generazioni di motociclisti, negli anni, hanno sognato di poter rivivere le gesta dei piloti che hanno scritto pagine di storia delle due ruote, vincendo i Campionati del Mondo della classe regina in sella a una Suzuki. Questo è il motivo per cui oggi Suzuki Italia vuole dare un’opportunità imperdibile agli appassionati.

I clienti potranno così sentirsi un po’ come i loro beniamini, la Casa ha deciso di accontentarli allestendo una serie di GSX-R1000R rievocative dei leggendari colori cui sono legati i successi dei vari Sheene, Lucchinelli, Uncini, Schwantz, Roberts Jr e Mir. La cura di ogni dettaglio e la maestria con cui sono realizzate rendono le GSX-R1000R Legend Edition autentici capolavori.

Saranno sette le inedite versioni che compongono la famiglia della GSX-R1000R Legend Edition, riconosciamo a prima vista quella dedicata a Kevin Schwantz, ex pilota texano che è diventato una leggenda, un mito vivente, conquistando un posto speciale nel cuore degli appassionati grazie alla sua guida unica, frutto anche dei suoi trascorsi nel motocross. Spesso paragonato a un kamikaze, capace di fare manovre impensabili per spettatori e avversari, specie in frenata. Schwantz ancora oggi è un ambasciatore del marchio Suzuki, l’unica Casa con cui abbia mai corso nel Motomondiale.

La GSX-R1000R Legend Edition che rende omaggio alla vittoria di Kevin Schwantz nel campionato del mondo della Classe 500 del 1993 offre lo stesso colpo d’occhio della RGV500 di quell’anno, “una moto fantastica, con un grande equilibrio e divertente da guidare.” ricorda il texano. Presenta uno schema grafico semplice ma d’effetto, con il bianco e il rosso grandi protagonisti e il verde militare e il nero a fare da contorno. Sui fianchi della carena appare l’immancabile bollone, in cui oggi trova spazio il celebre 34 di Schwantz.

Nove podi nei primi nove gran premi della stagione, con quattro vittorie, tre secondi posti e due terze piazze. Protagonista nella stagione 1993 di un lungo braccio di ferro con Wayne Rainey, chiuso a causa di un drammatico incidente del rivale.

Per quanto riguarda invece la moto, possiamo dire che la GSX-R1000R (presentata lo scorso anno nella versione Anniversary) è l’ultima evoluzione della stirpe di moto sportive che da oltre 35 anni rappresenta il punto di riferimento della categoria. Nella sua storia la GSX-R ha vinto innumerevoli gare e campionati, senza mai rinunciare a una grande fruibilità nell’uso quotidiano.

Questo straordinario equilibrio è frutto dell’ineguagliabile esperienza maturata dagli ingegneri di Hamamatsu e della loro abilità nel saper sfruttare su un modello di serie le tecnologie messe a punto per competere ai massimi livelli. Tutte le Legend Edition si potranno acquistare al prezzo di 22.500 euro, montano di serie due esclusivi accessori di carattere racing: il silenziatore Akrapovic e la cover monoposto in tinta.