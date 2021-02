Suzuki Hayabusa, la Web Edition sold out in un solo weekend

editato in: da

Il ritorno della Suzuki Hayabusa: accelerazione brutale

Il pubblico italiano ha riservato un’accoglienza molto calorosa alla nuova Suzuki Hayabusa, svelata dalla Casa di Hamamatsu lo scorso venerdì 5 febbraio. Suzuki in Italia ha lanciato contestualmente una versione Web Edition super accessoriata, in tiratura limitata di solo 10 esemplari, prenotabile solo sul web store di Suzuki che, nel giro di poche ore, è andata esaurita.

La corsa per aggiudicarsi la Hayabusa è stata velocissima. Tre moto risultavano già vendute nella mattinata, al termine della presentazione. Altre tre sono state assegnate nel pomeriggio di venerdì, mentre il sold out definitivo è avvenuto tra sabato e domenica. Questo sold out testimonia la tanto attesa per il ritorno in listino della moto che dal 1999 è il punto di riferimento indiscusso della categoria Ultimate Sport.

Via alle vendite

La moto può essere acquistata presso la rete dei concessionari Suzuki o prenotata sullo Smart Buy. La Hayabusa commercializzata per il mercato italiano è equipaggiata di serie con la cover monoposto e le cover degli specchietti carbon look. Due le colorazioni previste per l’Italia: l’elegante abbinamento Nero/Gold, che riporta alla memoria la più celebre veste cromatica della prima Hayabusa, e la fresca livrea Silver/Rosso. In entrambi i casi il colore secondario riveste elementi che mettono in risalto le forme filanti delle sovrastrutture e il lavoro svolto in galleria del vento per massimizzare l’efficienza aerodinamica della Hayabusa.

Il risultato è una sagoma che pare proiettarsi in avanti, ricordando il falco pellegrino giapponese da cui la moto prende il nome, e nella quale il pilota si integra perfettamente, complice anche l’arretramento del manubrio di 12 mm rispetto alle generazioni precedenti. La Hayabusa vanta uno tra i migliori coefficienti di penetrazione mai registrati per una moto di serie. Ciò permette al motociclo di ottenere una stabilità eccellente, anche quando si viaggia alla velocità massima, autolimitata a 299 km/h.

Il motore

Se la nuova Hayabusa è capace di raggiungere con disinvoltura simili velocità è soprattutto per merito dell’esuberanza del motore. Gli ingegneri di Hamamatsu hanno sviluppato il leggendario quattro cilindri da 1.340 cc, dotandolo di pistoni più leggeri e di nuove bielle più robuste, modificando il profilo degli alberi a camme e riprogettando molti componenti chiave a livello di distribuzione, lubrificazione e trasmissione. La potenza massima è ora di 140 kW (190 cv) a 9.700 giri, mentre la coppia massima di 150 Nm a 7.000 giri. Rispetto alla precedente generazione, la curva di erogazione ha un andamento più favorevole e la coppia erogata è superiore, considerato l’intero intervallo di giri. La nuova Hayabusa risulta pertanto avere un’accelerazione più brillante delle generazioni precedenti, soprattutto nei range di utilizzo più frequenti, ossia nei bassi e medi regimi, pur rientrando nei severi limiti della normativa Euro 5 relativamente alle emissioni inquinanti.

I dettagli tecnici che fanno la differenza

Al di là delle incredibili prestazioni assolute, questa Suzuki sorprende per il modo in cui rende facile da gestire e godibile il suo straordinario potenziale. Ciò è possibile grazie prima di tutto alla meticolosa messa a punto dell’assetto e ad un bilanciamento perfetto, con una distribuzione dei pesi 50:50 tra i due assi. Il telaio a doppia trave e il forcellone sono in alluminio, così come il telaietto reggisella. Nel quadro della ciclistica spiccano componenti di pregio quali le sospensioni KYB completamente regolabili, le pinze freno anteriori Brembo Stylema® a quattro pistoncini accoppiate a dischi da 320 mm e i nuovi cerchi a sette razze, con pneumatici Battlax Hypersport S22 sviluppati ad hoc per la Hayabusa.

La Suzuki Hayabusa è poi la prima moto a essere dotata del limitatore di velocità di serie. Il sistema “Fissaillimite” (Active Speed Limiter) permette al pilota di impostare con un semplice gesto una velocità limite che la moto non supererà, eliminando il rischio che ci si trovi a viaggiare distrattamente a velocità superiori a quelle desiderate.

La Hayabusa comprende anche il Cruise Control System e i sistemi “Partiarazzo” (Launch Control System – 3 livelli), “Segnalainchiodata” (Emergency Stop Signal), “Frenainpiega” (Motion Track Brake System – 2 livelli), “Discesanostoppie” (Slope Dependent Control System) e “Spuntofacile” (Hill Hold Control System). Il pilota può gestire i vari dispositivi agendo sul blocchetto elettrico sinistro e verificare poi le impostazioni selezionate sullo schermo TFT LCD posto al centro della strumentazione. Attraverso l’Active Data display può visualizzare inoltre l’angolo di piega raggiunto, la pressione esercitata sui freni, l’accelerazione longitudinale e il grado di apertura dell’acceleratore.

L’App SMGS, un salone virtuale sempre aperto

La presentazione della Hayabusa è stata seguita a livello internazionale da innumerevoli appassionati attraverso il Suzuki Motorcycle Global Salon. Questa nuova piattaforma di comunicazione digitale si presenta come un salone motociclistico virtuale, in cui è sempre possibile accedere, a qualunque ora e da qualsiasi parte del mondo.

Disponibile sotto forma di App in lingua inglese per PC, sarà presto sviluppata anche nelle versioni per smartphone Android e iOS e sarà il canale attraverso cui Suzuki presenterà le prossime novità. Oltre a fare da showroom virtuale con configuratore, il Suzuki Motorcycle Global Salon permette di andare alla scoperta delle tecnologie e sistemi elettronici presenti sui modelli di Hamamatsu, di trovare una risposta a FAQ e a richieste particolari e di interagire con altri utenti.

Listino al pubblico

La nuova Hayabusa arriverà nel mese di marzo ma sarà già possibile ordinarla presso i concessionari della rete ufficiale Suzuki o prenotarla sullo Smart Buy al prezzo di listino di 19.390 Euro e, in Italia, sarà disponibile di serie con la cover monoposto per il sellino del passeggero e le calotte per gli specchietti carbon look.