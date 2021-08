Suzuki GSX-S950, apre la prevendita: la Casa annuncia i prezzi

editato in: da

Per tutti coloro che la stavano aspettando termina finalmente l’attesa, è possibile infatti prenotare la nuova GSX-S950 approfittando dell’offerta lancio. La nuova due ruote fa il suo ingresso nel listino ufficiale Suzuki al prezzo di 10.390 euro, ma al momento si può prenotare al prezzo speciale di 9.390 euro.

Stesso listino sia per la versione full power da 70 kW sia per quella depotenziata da 35 kW, che fa della GSX-S950 la moto di maggior cilindrata oggi disponibile sul mercato per coloro che hanno patente A2. Entrambe le configurazioni sono omologate Euro 5 e vantano una coppia generosa ai bassi e una progressione lineare ai medi, le prestazioni sono così esaltanti, ma anche fruibili da tutti i motociclisti, sia i neofiti che i più esperti.

La moto è disponibile in due colori, in grado di valorizzarne le forme e la spiccata personalità. I clienti possono decidere tra un Blu che evoca la tradizione delle sportive stradali Suzuki o un Nero elegante e grintoso. Le prime consegne sono previste per settembre.

Ogni motociclista può anche decidere di personalizzare la sua due ruote grazie a un ricco catalogo di accessori originali, con cui è divertente adattarla alle proprie esigenze o al proprio stile. Alcuni elementi in particolare danno la possibilità al cliente di aggiungere un tocco personale e sportivo alla linea della sua nuova due ruote, ci sono poi altri accessori che possono esaltare la versatilità della nuova e moderna street-fighter Suzuki GSX-S950 nell’uso quotidiano e nei viaggi.

Molto assortito il catalogo di componenti , da quelle in carbonio che richiamano il mondo delle corse alle pratiche borse da serbatoio di varie misure, passando per pregiate leve freno e frizione ricavate dal pieno in alluminio anodizzato con inciso il logo GSX-S. Non mancano infine slider che proteggono la moto nel caso in cui si corichi sul terreno.

Un piccolo approfondimento invece per quanto riguarda le formule di acquisto previste per tutti i clienti della nuova Suzuki GSX-S950, che arriva dopo la nuovissima maxi naked giapponese. Chi decide di comprare e saltare in sella a questa meravigliosa street-fighter, può usufruire di differenti formule finanziarie studiate dalla Casa in collaborazione con Findomestic. Una delle quali permette di acquistare la neonata di Hamamatsu con anticipo zero finanziando l’intero importo fino a 72 mesi con prima rata a 3 mesi.