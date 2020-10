Suzuki GSX R1000R, una versione speciale con look da MotoGP

editato in: da

La Suzuki GSX-R1000R con la livrea MotoGP

Suzuki GSX R1000R nella nuova variante unica, adotta la livrea d’ispirazione rétro utilizzata dalle GSX RR del Team Ecstar nel Campionato del Mondo della MotoGP 2020. Le sovrastrutture alternano il blu e l’argento ardesia secondo uno schema grafico classico.

La moto, nella sua colorazione, rende omaggio alle prime Suzuki che debuttarono nelle competizioni partecipando per la prima volta ad una delle gare più competitive e pericolose al mondo la “TT Race” (Tourist Trophy Race) negli anni Sessanta. GSX R1000R Anniversary vanta un terminale di scarico Akrapovic in carbonio, omologato per uso stradale. Il silenziatore è rifinito con la massima cura, ha un sound che esalta il carattere grintoso del motore e assicura un buon risparmio di peso.

La nuova GSX R1000R Anniversary celebra la tradizione sportiva di Suzuki. Adotta un look simile a quello della moto con cui la Casa di Hamamatsu debuttò nel mondo delle corse nel 1960. Da allora Suzuki ha conquistato una lunga serie di trionfi. La GSX R1000R, che dal suo lancio ha vinto numerose gare e campionati, condivide con la sportiva MotoGP molto più dei semplici colori. Usa infatti il sistema di fasatura variabile delle valvole SR-VVT (Suzuki Racing-Variable Valve Timing) sviluppato nei Gran Premi per incrementare la coppia e la potenza massime, di 118 Nm e 202 cavalli.

La nuova due ruote mostra una forcella Showa BFF, che assicura un’eccezionale scorrevolezza, una piastra superiore alleggerita e un’asola nel telaio che permette di variare la posizione del pivot per una messa a punto dell’assetto precisa e personalizzata. Tutte le versioni di GSX R1000 montano pneumatici di primo equipaggiamento Bridgestone Battlax Racing Street RS11, studiati per migliorare il rendimento nel misto e per offrire uno standard di prestazioni elevato.

La nuova versione di Suzuki GSX R1000 Anniversary sarà acquistabile anche attraverso il programma Suzuki Smart Buy, un sistema di prenotazione online semplice e conveniente. All’interno del web store i clienti possono usare il portale a qualsiasi ora, senza doversi muovere da casa e a condizioni chiare, sicure e vantaggiose. Entrati nello store, basta selezionare il prodotto desiderato, l’accesso all’area MYSUZUKI e selezionare la concessionaria dove finalizzare l’acquisto versando un acconto di 500 euro. Il cliente riceve una mail di conferma e viene ricontattato dalla concessionaria per definire le fasi finali dell’acquisto.

La nuova GSX R1000R Anniversary sarà venduta in 30 esemplari al prezzo di listino di 19.790 euro e arriverà in Italia in soli 30 esemplari a partire da ottobre.